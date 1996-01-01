Дальсвязь хочет в Франкфурт

Чистая прибыль ОАО "Дальсвязь" за 9 месяцев 2005 г. составила 717,193 млн руб. против 1,062 млрд руб. за аналогичный период 2004 г. Выручка Дальсвязи в январе-сентябре 2005 г. составила 7,454 млрд рублей против 6,338 млрд рублей за 9 месяцев 2004 г., в том числе от продаж услуг связи - 7,341 млрд руб. было 6,242 млрд. рублей).

Как сообщил в ходе интернет-конференции заместитель гендиректора - директор по развитию бизнеса Дальсвязи Антон КОЛПАКОВ, в 2005 г. доля новых услуг в выручке компании составит около 10%, а в 2006 г. - 15-16%. В частности, в 2005 г. темпы роста доходов от предоставления услуг доступа в Интернет составят 55% против 60% в 2004 г.

Касаясь вопроса увеличения выручки в связи с повышением тарифов на местную связь (с 1 ноября они вырастут на 16,9% для населения и на 13,1% для организаций), А.Колпаков отметил, что дополнительная выручка за счет повышения тарифов составит до конца 2005 г. 85-90 млн руб.

Как сообщил заместитель гендиректора - директора по экономике и финансам АО "Дальсвязь" Константин ВОЛОШИН, компания планирует в 2005 г. увеличение чистой прибыли до 850 млн. "В 2005 г. чистая прибыль ожидается в размере 850 млн руб., без учета реализации в I квартале 2005 года сотовых активов - 683,9 млн руб.", - сказал он.

По словам К.Волошина, инвестиции в 2006 г. составят 2 млрд рублей (в том числе по сотовой связи - 84,5 млн руб., по передаче данных - 220 млн руб.). В 2007 году инвестиции планируются также на уровне 2 млрд, в 2008 г. - 2,1 млрд руб., отметил он.

Как заявил директор департамента по корпоративному развитию Дальсвязи Алексей СКРЫЛЬНИКОВ, в следующем году компания рассматривает возможность включения АДР в перечень торгуемых бумаг на Франкфуртской фондовой бирже. В России акции компании включены в котировальные листы "Б" ММВБ и РТС, напомнил он.