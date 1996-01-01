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Одним олигархом стало меньше
В одной из крупнейших и, бесспорно, самых известных в крае рыбодобывающих компаний - ОАО "ТУРНИФ" вновь произошла смена прав собственности. Правда, на этот раз она носила не косметический, а глобальный характер. По информации "ЗР", контрольный пакет акций компании был продан "московским инвесторам".
До совершения сделки около 60% акций "ТУРНИФа" через аффилированые лица и структуры на пару контролировали мэр Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ и его первый зам Юрий АРСЕНТЬЕВ, возглавляющий московское представительство городской администрации и изредка посещающий столицу Приморья.
Однако теперь, похоже, они решили полностью уйти из рыбного бизнеса, продав контрольный пакет акций представителям "московского" капитала. Уже 9 декабря пройдет внеочередное собрание акционеров компании, на котором ожидается смена руководства "ТУРНИФа".
Точные имена новых владельцев компании пока неизвестны, поскольку, как и бывает и таких случаях, часть акций была куплены на аффилированные структура, а часть, принадлежавшая Юрию Арсентьеву, еще несколько месяцев назад была переведена в номинальное держание.
Между тем, по информации "ЗР", интересы покупателей "ТУРНИФа" в Приморье представляет известный предприниматель, депутат Законодательного собрания края Геннадий ЛЫСАК, который известен очень хорошими отношениями с нынешним мэром Владивостока. Таким образом, можно предположить, что в случае с "ТУРНИФом" действует схема, схожая с "Восточным портом", которые структуры близкие к Геннадию Лысаку купили на паях с представителем московского капитала.
Что касается мотивов Владимира Николаева, решившего избавиться от рыбного бизнеса, то сразу несколько источников "ЗР" отметили их политический подтекст. По одной версии, таким образом нынешний мэр Владивостока окончательно расплатился за поддержку на выборах, по другой - решил заручиться поддержкой московского истеблишмента и тем самым гарантировать свое политическое будущее.
В любом случае смена прав собственности в "ТУРНИФе" является весьма значимым событием и грозит обернуться изменением баланса сил в рыбной промышленности не только Приморского края, но и Дальнего Востока. Дело в том, что, по информации "ЗР", новые владельцы "ТУРНИФа" всерьез присматриваются к другим рыбным активам, при чем сделка по одному из них уже фактически завершена.
Подробности - в следующем номере "ЗР".
ДосьеСогласно официальным данным ОАО "ТУРНИФ" - третье по величине рыбодобывающая компания Приморского края. Выручка от реализации "ТУРНИФа" по итогам 2004 г. составляла 1,1 млрд руб., чистая прибыль 12,95 млн руб., чистая рентабельность - 1,17%. Несмотря на это рыночная стоимость "ТУРНИФа" должно составлять не менее $20-25 млн. Основное преимущество компании - наличие большого количества квот в расчете на 1 рыбопромысловое судно. По этому показателю "ТУРНИФ" является одним из лидеров в Дальневосточном бассейне.
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