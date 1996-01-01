"Альфа-Эко" вырастит пивзавод для китайцев

Международная финансовая корпорация (IFC) планирует предоставить владивостокскому ОАО "Пивоиндустрия Приморья" кредит на сумму $14 млн и инвестировать в капитал компании $5,25 млн.

Из сообщения корпорации следует, что привлеченные финансовые ресурсы будут направлены на то, чтобы пивоваренная компания заняла лидирующие позиции на рынке Владивостока и Приморского края. Но аналитики рынка уверены, что главный акционер пивзавода - компания "Альфа-Эко" - просто хочет увеличить рыночную стоимость предприятия с целью дальнейшей перепродажи. Среди потенциальных покупателей называется компания Efes, а также ряд других крупных игроков рынка. Кроме того, по словам аналитиков, занять лидирующие позиции в Приморском крае местному игроку не удастся и при гораздо больших объемах инвестиций.

Досье Компания "Альфа-Эко", ставшая в июле этого года владельцем 97% акций "Пивоиндустрии Приморья"", является одной из крупнейших инвестиционных компаний в России. По оценке аналитиков рынка, нынешняя стоимость "ПИП" составляет порядка $35-45 млн., а после проведения инвестиционных мероприятий его цена может возрасти, как минимум, в 5 раз. Спонсорами инвестиционного проекта выступает компания Endovart Holdings Inc., владельцами которой являются бизнесмен Игорь КИМ, с 1999 по 2003 гг. занимавший пост главного управляющего директора в компании "Пивоварня Ивана Таранова" и Alfa Group.

Источник, близкий к переговорам между "Альфа-Эко" и IFC, сообщил, что поступление инвестиций от IFC ожидается уже в конце текущего года. "У "Альфа-Эко" и IFC это уже не первый проект, - напомнил источник. - Нечто подобное уже было с пивным предприятием в белорусском городе Бобруйске".

Участники рынка находят действия менеджмента "Пивоиндустрии" абсолютно логичными, поскольку, по их мнению, рост пивной отрасли сейчас будет происходить во многом за счет предприятий, находящихся за пределами крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург. "Если в этих городах рынок потребления пива близок к насыщению, то в других регионах значительный рост еще возможен, - объяснил руководитель пресс-службы "Балтики" Алексей КЕДРИН. - Другое дело, что мы это сделали два года назад, открыв завод в Хабаровске, и за год взяли более 10% рынка".

Аналитики рынка, в свою очередь, абсолютно уверены, что инвестиции в приморское пивоварение привлекаются "Альфа-Эко" с единственной целью: повысить его рыночную привлекательность, а затем перепродать по гораздо более высокой цене какому-нибудь крупному игроку. "Этот актив был изначально нужен "Альфа-Эко" для перепродажи. Они модернизируют завод, увеличат его стоимость, а потом продадут. Сам завод уже достаточно устаревший и, например, Heineken в свое время отказался его покупать", - говорит один из экспертов, близких к компании "Альфа-Эко". По мнению аналитика ИФК "Метрополь" Михаила КРАСНОПЕРОВА, весь цикл модернизации предприятия займет примерно полтора-два года. "Через два года можно будет уже получать прибыль, но, возможно, "Альфа-Эко" не станет этого дожидаться. "Тинькофф", например, нарастил мощности и тут же продал свой бизнес с хорошей накруткой", - сказал г-н Красноперов.

Среди возможных покупателей "Пивоиндустрии" называются самые разные кандидаты. "Мне кажется, что потенциальным покупателем могут быть все крупные российские пивные игроки. Есть вероятность, что это будет компания Efes, у которой уже есть завод на Урале, - предполагает Михаил Красноперов. - Если Efes купит "Пивоиндустрию Приморья", к которой он уже однажды присматривался, то у него получится покрытой вся Россия, включая Сибирь". Однако в компании Efes сообщили, что для них этот актив не представляет интереса. У экспертов рынка также есть и такая экзотичная версия, как возможная покупка "Пивоиндустрии" китайскими пивоварами. "В Китае сейчас самое высокое совокупное потребление пива. И в случае, если "Пивоиндустрию" купят китайцы, они вполне могут переориентировать завод с российского рынка, где слишком острая конкуренция, на менее насыщенный китайский", - считает аналитик, близкий к "Альфа-Эко".

В любом случае, по словам экспертов, чтобы выгоднее продаться, предприятию необходимо будет занять как можно большую долю рынка. По данным Алексея Кедрина, на пивном рынке Дальнего Востока позиции игроков на сегодняшний день таковы: у "Балтики" доля рынка более 40%, у "ПИТ" и SUN Interbrew на двоих - около 20%, у "Пивоиндустрии Приморья" - 2,7% рынка. "Лидирующее место на рынке Приморья им занять не удастся, - уверен Михаил Красноперов. - Позиции "Балтики" сейчас настолько мощные, что, к примеру, на Урале она перебивает по доле рынка тех игроков, у которых там есть собственный завод. Поэтому вкладывать деньги в борьбу с "Балтикой" экономически нерационально".