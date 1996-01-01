Как сэкономить на лечении и налогах

Экономить на лечении, конечно, не стоит. Отменное здоровье себя всегда окупит. Но часть потраченных на эти цели денег можно вернуть, пишет "Родная газета".

Деньги, отданные в частную клинику, нам готово вернуть государство. В большинстве случаев не все - не больше 4 940 руб., да и то в пределах подоходного налога, который вы заплатили за год. Но тем не менее вернуть и эту сумму приятно. К тому же иногда государство готово компенсировать все ваши расходы. Добиться этого достаточно просто. Если, конечно, вы где-то работаете и по месту работы платите налог на доход по ставке 13%.

Итак, в течение года вам пришлось воспользоваться услугами платной медицины. Заплатив деньги, сохраните все документы, которые получите от медицинского учреждения! Кстати, у этого самого учреждения обязательно должна быть лицензия на осуществление медицинской деятельности. Иначе не видать вам вычета как своих ушей! И еще, индивидуальные предприниматели, даже имея лицензию на оказание медицинских услуг, справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы выдавать не могут.

По окончании года как можно быстрее сдаете в свою налоговую инспекцию налоговую декларацию и все необходимые документы (см. нижеприведенный список). Если все нормально, то через некоторое время - от одного до трех месяцев - часть денег, уплаченных вами казне в виде подоходного налога, будет возвращена на ваш счет в банке.

На какую именно сумму пополнится ваш счет, можно подсчитать заранее. Прежде всего запомните, сколько бы вы ни потратили на лечение и обучение на деле, государство больше 38 тыc. руб. учитывать не будет. А теперь считаем. Всю сумму документально подтвержденных расходов или же пресловутые 38 тыс. нужно умножить на 0,13. Получившееся число - это и есть количество рублей, которое государство готово вам вернуть. Максимум - 4 940 руб.

Примеры

Вы за год заплатили налогов на сумму 11 тыс. руб. Потратили на лечение 14 тыс. руб. Считаем. 14 тыс. руб. меньше 38 тыс. руб., поэтому 0,13 умножаем на 14 тыс. руб. Получается 1 820 руб., которые государство должно вам вернуть.

Вы за год заплатили налогов на сумму 4 500 руб. Потратили на лечение 42 тыс. руб. Считаем. 42 тыс. руб. больше 38 тыс. руб., поэтому 0,13 умножаем на 38 тыс. руб. Получается 4 940 руб., которые государство должно вам вернуть. Но эта величина больше, чем сумма заплаченных вами налогов. Поэтому вернут вам только 4500 руб.

Результат не впечатляет? Тогда вот вам хорошая новость - расходы на лечение наиболее "дорогих" болезней государство учитывает в любом объеме. Когда речь идет, например, о лечении рака, или осложненных форм сахарного диабета, или пересадке органов, правило "38 тыс. - и ни копейки больше!" не действует. Сколько бы ни потратили - 13% казна вам вернет.

Но тут есть и еще одно ограничение - возврат никак не может превысить сумму, уплаченную за год в качестве подоходного налога. Так что получатели "черных зарплат" вновь оказываются в невыгодном положении. Так же, как предприниматели и рантье - право на "лечебный" вычет производится только в отношении доходов, которые облагаются 13%-ным подоходным налогом. Те же, кто получает только доходы, для которых установлены иные налоговые ставки (например, дивиденды), а также и предприниматели, применяющие систему единого налога на вмененный доход и упрощенную систему налогообложения, права на вычет не имеют.

Документы, которые налогоплательщик должен представить в налоговую инспекцию по месту жительства для получения вычета:

1) письменное заявление о предоставлении социального налогового вычета на лечение и приобретение медикаментов;

2) заполненную декларацию по налогу на доходы физических лиц за истекший год;

3) справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных доходов и удержанных налогов за истекший год (форма 2-НДФЛ);

4) копии договора на лечение или документов, подтверждающих лечение;

5) копию лицензии медицинского учреждения на оказание соответствующих медицинских услуг;

6) справку об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы по форме, утвержденной совместным Приказом МНС России и Минздрава от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256 и 289;

7) платежные документы, подтверждающие факт внесения платы за лечение и (или) медикаменты, - квитанция к приходному кассовому ордеру, чек кассового аппарата, банковские платежные документы.

8) копию свидетельства о браке, если налогоплательщиком оплачены лечение и медикаменты за своего супруга (супругу). Копию свидетельства о рождении налогоплательщика, если налогоплательщиком оплачены лечение и медикаменты за своего родителя (родителей), или иной подтверждающий документ. Копию свидетельства о рождении ребенка налогоплательщика, если налогоплательщиком оплачены лечение и медикаменты за своего ребенка в возрасте до 18 лет.