Минфин не хочет снижать НДС

Минфин РФ предложит правительству не снижать ставку НДС в ближайшее время. Об этом сказал журналистам заместитель главы Минфина РФ Сергей ШАТАЛОВ.

По его словам, Минфин уже подготовил доклад в соответствии с поручением премьер-министра РФ Михаила ФРАДКОВА о возможности снижения НДС с 18% до 13% с 2007г. С. Шаталов подчеркнул, что в этом докладе Минфин предлагает Правительству РФ "не трогать" действующую ставку НДС. Ранее министр финансов РФ Алексей КУДРИН заявил, что считает неправильным снижение НДС до 13%.

А. Кудрин отметил, что снижение НДС до 13% приведет к выпадающим доходам бюджета в сумме 520 млрд руб. в ценах 2007г. Это, по словам министра, придется компенсировать за счет нефтяных денег, что, в свою очередь, приведет к росту инфляции и укреплению рубля. В свою очередь, глава МЭРТ Герман ГРЕФ сообщил, что повторный расчет министерства показывает нецелесообразность снижения НДС до 13% с 2007г. Он отметил, что выпадающих доходов при снижении ставки будет больше, чем предполагалось ранее.

Идея снижения ставки НДС обсуждается в настоящее время в экономических кругах России. Так, руководитель экспертного управления администрации Президента РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ заявлял, что считает возможным снижение с 2007 г. ставки НДС с нынешних 18 до 15-16% с отменой льготной ставки в 10%.