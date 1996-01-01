Транспортный налог будут платить по команде с места

Президент России Владимир ПУТИН подписал Федеральный закон "О внесении изменений в главу 28 части второй Налогового кодекса Российской Федерации".

Закон устанавливает право законодательных и представительных органов власти субъектов Федерации устанавливать для организаций-налогоплательщиков или их отдельных категорий отчетные периоды по транспортному налогу. Кроме того, региональные законодатели смогут изменять порядок исчисления и уплаты транспортного налога за счет дополнения его нормами, которые регулируют порядок исчисления и уплаты авансовых платежей по данному налогу.

В качестве отчетного периода предлагается определить квартал, а сумму авансовых платежей исчислять по истечении отчетного периода в размере одной четвертой произведения налоговой ставки и соответствующей налоговой базы, что позволит осуществлять равномерную уплату авансовых платежей транспортного налога в течение года.

Кроме того, законом устанавливается, что в случае регистрации транспортного средства или снятия его с регистрации в течение отчетного периода исчисление суммы авансового платежа по налогу производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в отчетном периоде.