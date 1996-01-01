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Транссиб интересен южнокорейцам "колоссально"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Со стороны южнокорейских экспедиторов проявлен колоссальный интерес к транспортировке грузов по Транссибу. Об этом заявил президент ОАО "РЖД" Владимир ЯКУНИН, который провел в Сеуле ряд встреч с представителями корейской деловой элиты, где состоялся обмен мнениями о совершенствовании российско-корейского сотрудничества в области ЖД транспорта.

Во время переговоров с президентом Корейских Национальных железных дорог ЛИ Чулом и президентом Ассоциации грузовых международных экспедиторов Республики Корея СОН Чжон Супом были обозначены проблемные моменты в организации перевозки транзитных грузов по Транссибу, сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД".

"Мы готовы открыто обсуждать проблемные вопросы, которые здесь еще существуют. Мы много сделали для увеличения скорости движения контейнерных поездов, улучшения сервиса обслуживания грузов, упростили процедуры таможенного оформления грузов, применили для транзитных контейнерных грузов сквозные тарифные ставки. Мы готовы к выработке единых правил и единых подходов, которые будут способствовать большей загрузке Транссиба", - подчеркнул Владимир Якунин.

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