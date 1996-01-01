Администрация Владивостока одарила медалями спонсоров

Руководители 29 предприятий потребительского рынка Владивостока были отмечены памятными медалями от администрации города. Награждение состоялось в минувшую пятницу в управлении торговли, услуг и защиты прав потребителей краевого центра.

Как сообщает пресс-центр администрации Владивостока со ссылкой на начальника управления Александра ГАЛУЩЕНКО, медали, приуроченные к 145-летию Владивостока, были вручены директорам и владельцам не просто лучших предприятий, работающих в торговой сфере и сфере бытового обслуживания и общественного питания города. Это те компании, которые активно участвуют во всех социальных акциях, инициированных администрацией краевого центра, оказывают спонсорскую помощь при проведении городских мероприятий. Одним из таких мероприятий, в частности, стало празднование Дня рождения Владивостока, в организации которого данные предприятия приняли непосредственное участие.

В благодарность за работу на благо жителей города цветы и памятные медали вручили руководителям ООО "Балу", ООО "Байс-ДВ", ООО "Беккери-М", ЗАО "Ратимир", ЗАО "Мясной двор", ИП Халиулин, ООО "Берт", ЗАО "ТТПК", ООО "Гостиный двор", ООО "В-Лазер" (гипермаркет), пекарни "БВ", ООО "Фрекен Бок", ОАО "Ливония", ОАО ДЭМ "Приморье КСП", ООО "Азер Багир Оглы", ИП Радичева, ООО "Надежда-95", ЗАО "Тигрос", ООО "Алгос", ресторана "Старый город", рыбокомбината "Турниф", ОАО "Арго-Джус", ООО "НВТ", ООО "ТД Филимонов", ООО "Кока-Кола Владивосток Боттлерс", ООО "Приморская рыбопромышленная компания", ООО "Далкс", ООО "Ратимир".