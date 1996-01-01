Прибрежку разделили на зоны

В Федеральном агентстве по рыболовству началось обсуждение нового проекта распределения ОДУ.

Согласно ему, прибрежные квоты разделяются на квоты территориального моря (до 12 миль) и квоты в исключительной экономической зоне (до 200 миль). Однако приморские рыбаки считают, что та редакция законопроекта, которая сегодня обсуждается, может нанести рыболовецким предприятиям незапланированные убытки.

"Прибрежные квоты по всем предприятиям Дальнего Востока не выбираются, - утверждает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Дмитрий ГЛОТОВ. - Мы ставили вопрос о том, что если в том же Приморье выбирается максимум 60% прибрежных квот, то давайте те 40%, что остаются в воде, перенесем в экономическую зону. Оказалось, что в правительстве и в ФАР другая точка зрения. Прибрежные квоты поделили на две составляющих: исключительная экономическая зона и территориальное море РФ. Это сделано вопреки здравому смыслу и пожеланиям рыбаков".

Рыбаки недоумевают по поводу того, почему проект закона о "прибрежке" противоречит основному отраслевому документу - закону "О рыболовстве". Последний, по их мнению, дает предприятиям все возможности для развития. В нем содержится четкое определение прибрежного рыболовства - это добыча и доставка уловов в свежем и охлажденном виде на российский берег для переработки или реализации. Если этот принцип соблюдать, то разделение единого промыслового ресурса теряет всякий смысл. Также непонятно, кто будет делить по новому принципу прибрежные лимиты. Чиновники ФАР говорят о промысловых советах, но эти структуры уже прекратили свое существование. Например, Дальневосточный промысловый совет последний раз собирался в мае, после чего эта структура была ликвидирована.