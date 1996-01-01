www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Прибрежку разделили на зоны

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Федеральном агентстве по рыболовству началось обсуждение нового проекта распределения ОДУ.

Согласно ему, прибрежные квоты разделяются на квоты территориального моря (до 12 миль) и квоты в исключительной экономической зоне (до 200 миль). Однако приморские рыбаки считают, что та редакция законопроекта, которая сегодня обсуждается, может нанести рыболовецким предприятиям незапланированные убытки.

"Прибрежные квоты по всем предприятиям Дальнего Востока не выбираются, - утверждает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Дмитрий ГЛОТОВ. - Мы ставили вопрос о том, что если в том же Приморье выбирается максимум 60% прибрежных квот, то давайте те 40%, что остаются в воде, перенесем в экономическую зону. Оказалось, что в правительстве и в ФАР другая точка зрения. Прибрежные квоты поделили на две составляющих: исключительная экономическая зона и территориальное море РФ. Это сделано вопреки здравому смыслу и пожеланиям рыбаков".

Рыбаки недоумевают по поводу того, почему проект закона о "прибрежке" противоречит основному отраслевому документу - закону "О рыболовстве". Последний, по их мнению, дает предприятиям все возможности для развития. В нем содержится четкое определение прибрежного рыболовства - это добыча и доставка уловов в свежем и охлажденном виде на российский берег для переработки или реализации. Если этот принцип соблюдать, то разделение единого промыслового ресурса теряет всякий смысл. Также непонятно, кто будет делить по новому принципу прибрежные лимиты. Чиновники ФАР говорят о промысловых советах, но эти структуры уже прекратили свое существование. Например, Дальневосточный промысловый совет последний раз собирался в мае, после чего эта структура была ликвидирована.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru