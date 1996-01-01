"Земли обороны" в бухте Патрокл

Грандиозные планы строительства Приморского океанариума в бухте Патрокл чуть не сорвало ЗАО "Продинторг-Ист", имеющее другие виды на этот уголок Владивостока. До последнего времени компания владела солидным участком земли на морском побережье, где предполагается возвести океанариум стоимостью свыше 100 млн долларов. Владела, потому что Приморский арбитражный суд лишил предприятие этого права. Решение, принятое по иску прокуратуры Тихоокеанского флота, на днях вступило в законную силу.

Суета вокруг Патрокла началась задолго до того, как уютная бухта была избрана под размещение аквапарка. Конфликт созрел еще в 2001 году. Тогда компания оказалась в сложной ситуации "благодаря" администрации Владивостока, которая отменила собственное постановление от 19.01.1999 г. "О предоставлении ЗАО ПКК "Продинторг-Ист" земельного участка в районе бухты Патрокл". Согласно документу, в бессрочное (постоянное) пользование частного предприятия отходило без малого 40 тыс. кв. метров - "для размещения производственной базы по переработке морепродуктов". Землю дали потому, что еще в 1997 году компания приобрела здесь несколько объектов недвижимости - имущество бывшего военного городка N3.

Но, щедро одарив коммерсантов, мэрия превысила полномочия, поскольку распорядилась федеральной собственностью, к каковой относятся "земли обороны". Военные предъявили свои права на участок, и городская власть, исправляя допущенную ошибку, отыграла назад. Предприниматели же, уверенные в собственной правоте, потребовали признать "постановление об отмене постановления" недействительным. Тем более что у них на руках имелась "козырная карта" - свидетельство о государственной регистрации права бессрочного пользования земельным участком, полученное в 1999 году. Тяжба тянулась с переменным успехом вплоть до марта 2005 года, когда Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа подвел финальную черту, подтвердив вывод приморских коллег о необоснованности земельных притязаний ЗАО "Продинторг-Ист".

Пожалуй, единственное, на что может рассчитывать предприятие в подобной ситуации, так это на участок под выкупленными строениями плюс кусок прилегающей территории. Всего набирается порядка 2,5 тыс. кв. м. Остальное должно быть возвращено законному владельцу - государству в лице подразделения Тихоокеанского флота. Именно с таким требованием обратилась в суд флотская прокуратура, параллельно добиваясь признания недействительной государственной регистрации земельных прав ЗАО. Логика простая: раз участок предоставлен компании незаконно, то и прав на него у нее больше нет.

Весной 2005 года арбитраж удовлетворил иск прокуратуры. Как нетрудно догадаться, к явному неудовольствию прежнего хозяина земли. Еще бы, вместо 4 гектаров площади ему оставляют только 0,25! В апелляционной жалобе компания просила пересмотреть судебное решение в сторону увеличения своей "доли". Опираться предложено, в частности, на заключение ОАО "Приморгражданпроект", которое сделало расчет размеров земельного участка, необходимого "Продинторг-Исту", дабы использовались по назначению расположенные там объекты недвижимости. Их сегодняшнее предназначение - ремонт и стоянка маломерных судов, принадлежащих гражданам и организациям. О переработке морепродуктов никто не вспоминает. Ну, так вот, для размещения всей инфраструктуры, включая стоянку катеров, автопарковку, склады, пляжную зону и т. д., предприятию требуются опять же 4 га! Однако апелляционную коллегию эти расчеты не убедили. Решение суда первой инстанции оставлено в силе.

Впрочем, праздновать победу военных над коммерсантами пока рано. Борьба, видимо, продолжится в окружном арбитраже. Но даже если кассационная инстанция признает законность судебных актов по "делу Патрокла", вовсе не факт, что отвоеванная территория быстро и безболезненно перейдет в гражданский оборот.

Напомним, строительство Приморского океанариума запланировано по личному поручению Владимира ПУТИНА. Государственный заказчик строительства - управление делами Президента РФ. Создана рабочая группа во главе с губернатором Приморья Сергеем ДАРЬКИНЫМ. Предполагалось начать стройку уже в этом году, чтобы весь комплекс сооружений был готов к 2008 году. Он займет примерно 190 га с береговой линией в 500 метров. По заявлениям высокопоставленных чиновников, вопросы перевода земель в бухте Патрокл из ведения Министерства обороны России в гражданский оборот "практически решены". Руководство ЗАО "Продинторг-Ист", вероятно, считает иначе...