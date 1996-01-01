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Владивосток готовится к "Выставке достижений ДВФО"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Третья межрегиональная "Выставка достижений Дальневосточного федерального округа" пройдет 22-25 ноября во Владивостоке. Устроителем стала Приморская торгово-промышленная палата.

В Дальневосточном регионе всего две подобные выставки. Они проводятся в Хабаровске и во Владивостоке. Последняя из них, "Приамурская торгово-промышленная ярмарка", проходила в рамках Дальневосточного конгресса в сентябре этого года.

Кроме показа экономических достижений Дальневосточного федерального округа, планируется провести и круглый стол "Экономическая стратегия России в АТР: синхронизация бизнес-стратегий". Его участниками станут представители администрации Приморского края, Приморской торгово-промышленной палаты, Регионального фонда "Тихоокеанский центр стратегических разработок", ОАО "Владивостокский морской торговый порт", ЗАО "Ролиз", ОАО "Восточный порт", Новолипецкого металлургического комбината, ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания", Владивостокского отделения железной дороги, Союза автотранспортников Приморского края, ОАО "Владивосток Авиа", ОАО АКБ "Приморье", ОАО "Авиакомпания "Сахалинские авиатрассы", ОАО "Хабаровский нефтеперерабатывающий завод", "Востокэнерго", филиала хабаровского ЗАО "Интер-РАО-ЕЭС".

По словам заместителя председателя Приморской торгово-промышленной палаты Ларисы ЕРМОЛИНОЙ, "круглый стол" ставит перед собой сугубо практические цели. Поскольку у России нет централизованной и активно продвигаемой в страны Азиатско-Тихоокеанского региона стратегии экономического развития, то ее придется придумывать самостоятельно, здесь, на Дальнем Востоке. Участники "круглого стола" планируют согласовать позиции ведущих компаний по вопросу стратегии расширения экономического присутствия в АТР. В свою очередь, региональный фонд "Тихоокеанский центр стратегических разработок" проанализирует информацию и изложит глобальную концепцию развития региона.

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