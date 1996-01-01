Когда государство на лопатках

Бороться с государством можно и даже необходимо, если оно, его органы или представители попирают закон. Само собой, борьба должна идти по правилам, с участием квалифицированного, беспристрастного арбитра. И тогда виноватый неминуемо окажется на лопатках.

В Арбитражном суде Приморского края такое происходит чуть ли не каждый день. Сухие цифры статистики: за шесть месяцев 2005 года рассмотрено 764 дела об оспаривании правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных и муниципальных органов, должностных лиц. Требования истцов, а это в основном предприятия и рядовые коммерсанты, удовлетворены в 418 случаях.

По итогам года минувшего соотношение было такое: 1340 и 687. "Если прав - своего добьешься!" - так говорит председатель Приморского АС Сергей ЧУМАКОВ, и судебная практика дает тому подтверждения.

Счет Лубянке из поселка Ванино

Наверняка многие сомневались в успехе тяжбы, затеянной ООО "Кохаб" из поселка Ванино (Хабаровский край). Во-первых, иски вчинялись не абы кому, а Тихоокеанскому региональному погрануправлению ФСБ России. Во-вторых, судиться предстояло по месту дислокации ответчика - в Приморье.

Сначала истец требовал отменить постановление о привлечении предприятия к административной ответственности... Конфликт случился еще в августе 2001 года. Траулер "Лидека", принадлежащий "Кохабу", мирно промышлял камчатского краба, но тут нагрянули с проверкой пограничники. Стражи морских рубежей, полагая, очевидно, что имеют дело с браконьерским уловом, все конфисковали. Затем изъятый деликатес (более 32 тонн крабовых конечностей и мяса) был реализован, а выручка - без малого 1,5 млн руб. - ушла в федеральный бюджет.

При судебном разбирательстве выяснилось: пограничники переусердствовали. Ведь у предприятия была квота на вылов краба, и они ее не превысили! Разумеется, Приморский АС признал наказание "Кохаба" незаконным. Вдохновленные успехом ванинцы предъявили спецслужбе очередной иск, требуя полной компенсации причиненных убытков. По мнению рыбаков, материальный ущерб от вмешательства военных в хозяйственную деятельность предприятия составил 11,6 млн рублей. Сумма складывается из стоимости изъятой крабовой продукции на рынке Японии, куда она, собственно, и предназначалась. А цены там на момент конфискации были в рублевом эквиваленте таковы: от 323 до 367 руб. за конечности, и 764 - за готовое мясо. То есть, несравненно выше тех, по которым краб был продан через посредство Сахалинского отделения РФФИ: 42-55 руб. за кило.

Какие же цены считать правильными для определения упущенной выгоды? Новый спор между "Кохабом" и спецслужбой тянулся почти два года, дело побывало в четырех судебных инстанциях, вплоть до самой высшей в Москве. Все они признали сумму ущерба в размере 1 462 502 руб. - исходя из цен российского рынка. Почему не японского?

Увы, "Кохаб" не смог доказать, что изъятую у него партию морепродукции собиралась купить компания из Страны Восходящего солнца. И хотя контракт с инофирмой у предприятия был, однако действие его закончилось дней за 20 до инцидента с пограничниками. Документов же, подтверждающих продление сроков поставки, истец не предоставил. Поскольку реализация конфиската проходила в России, то при расчете убытков суд обоснованно применил внутренние цены на аналогичную продукцию. За грубую ошибку тихоокеанских пограничников взыскание наложено на Федеральную службу безопасности РФ. Конечно, полтора миллиона рублей не совсем то, на что рассчитывали краболовы из Ванино, но важен принцип. И на спецслужбу есть управа!

Инспекторы споткнулись на диске

Проверка Госторгинспекции - испытание не для слабонервных. Когда однажды в офис филиала Приморской региональной общественной организации "Клуб любителей кино "DVD-Лэнд" во Владивостоке зашли двое посетителей, руководитель филиала Любовь ХОДЫКА не заподозрила подвоха. Обычное дело: люди желают приобщиться к благам цифрового видео. Для этого требовалось только стать членом Клуба, уплатив сторублевый взнос и внеся в обменный фонд пару бэушных DVD-дисков. И тогда пей из источника, сколько влезет. Поскольку гости пришли с пустыми руками, сошлись на таком варианте: диски на сумму 600 рублей по договору поручительства купит и внесет от имени нового члена сам работник Клуба.

В общей сложности сотрудники Управления государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей по Приморскому краю (а это были они) заплатили за право ступить на "землю DVD" 700 рублей. И... тут же составили акт, зафиксировав целый букет грехов со стороны общественной организации. По мнению инспекторов Натальи ДУБРОВОЙ и Елены ДАНЕЛЬЯН, филиал под видом обмена дисков незаконно осуществляет их прокат и продажу. Причем посетителям предлагается контрафактная продукция. При этом игнорируются требования ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов с населением", ФЗ "О защите прав потребителей", Правила бытового обслуживания, Правила продажи отдельных видов товаров, Положение о лицензировании деятельности по воспроизведению аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей.

Далее - как обычно. Возбуждение дела об административном правонарушении, расследование, протокол, штраф... Блюстители правил торговли не учли, пожалуй, одного - что руководители общественной организации тоже неплохо разбираются в законах, знают свои права и готовы их защищать. Скоро в Арбитражный суд Приморского края поступило заявление с требованием отменить постановление Госторгинспекции.

Один из главных аргументов - к деятельности Клуба не могут применяться нормы законодательства, регламентирующие продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг. Почему? Очень просто. "DVD-Лэнд" - общественное объединение, а потому никакой предпринимательской деятельности не осуществляет. Диски, которыми члены Клуба безвозмездно обмениваются между собой, являются их собственностью и после определенного срока возвращаются владельцам. То есть, в действиях общественной организации отсутствует состав административного правонарушения, которое ей вменяет Госторгинспекция. Это считается безусловным основанием для прекращения производства по делу (часть 2 статьи 24.5 КоАП РФ).

Другой довод - имело место быть нарушение порядка привлечения к административной ответственности. Как выяснилось, составление протокола, а также рассмотрение административного дела производилось инспекторами в один день - 19 апреля. Между тем, частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ предусмотрено, что лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, привлекать адвоката и т.д. Этой возможности работники Клуба были фактически лишены, что не позволило им воспользоваться законным правом на защиту.

Представленных доказательств хватило судье Галине ПАЛАГЕША, разбиравшей спор, для однозначного вывода: общественная организация наказана неправомерно. Решением суда постановление Госторгинспекции о привлечении "DVD-Лэнда" к административной ответственности было отменено.

Но любители кино еще не скоро смогли отпраздновать победу. Инспекция подала жалобу в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа, требуя в свою очередь отменить "неправильное" решение Приморского АС. Конечный результат, впрочем, не принес сюрпризов: кассационная инстанция оставила судебный акт в силе.

Тернистый путь к причалу

Производственно-коммерческая фирма "СВАТКО" занимается судоремонтом и разделкой судов на металлолом. Данный вид деятельности, естественно, предполагает наличие причала и возможность подхода к нему со стороны моря. Все это у фирмы было, пока командование Тихоокеанского флота не наложило 1 апреля 2003 года запрет на плавание гражданских судов в акватории бухты Большой Улисс во Владивостоке. Почему вдруг?

Ответ прозвучал в арбитражном суде, куда "СВАТКО" обратилась с иском к Управлению ТОФ об устранении препятствий в пользовании арендованным причалом. Из-за "блокады" производственная деятельность фирмы была практически парализована. По заявлению флотского начальства, этот участок акватории бухты Большой Улисс является районом главной военно-морской базы Владивосток, в котором еще с лета 1999 года запрещено плавание всех судов за исключением кораблей ВМФ и погранслужбы ФСБ. В связи с чем "использование причала, оборудованного незаконно ООО ПКФ "СВАТКО", для постановки коммерческих судов невозможно".

Аргумент весомый, но, как выяснит позже суд, бездоказательный. По Закону "О внутренних водах", решения об установлении запретных для плавания районов и об открытии их для плавания, а также правила для таких районов принимает Правительство РФ по представлению заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Между тем никаких правительственных документов, подтверждающих "закрытие" для коммерческого мореплавания Большого Улисса, ответчик суду не предъявил.

А вот доказательства открытости бухты, хотя и выборочной, обнаружились. К примеру, само "СВАТКО" являлось обладателем законной лицензии на пользование здешней акваторией с 03.05.2000 г. по 02.05.2005 г. Более того, по утверждению истца, уже в "запретный период" бухта и стоянки в ней активно посещались многими гражданскими судами. Разумеется, с ведома военных. Что касается тезиса о "незаконности" пользования причальной стенкой, то он легко опровергается долгосрочным договором аренды, заключенным между предприятием и Комитетом по управлению госимуществом Приморского края.

Вынося решение в пользу ПКФ "СВАТКО", судья Наталья ПЕРЯЗЕВА обязала ТОФ не чинить препятствий проходу гражданских судов в бухте Большой Улисс. Самоуправство наказуемо.

Жертвы "финансовой пирамиды"

Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" образца 1998 года возлагает субсидиарную ответственность на учредителей организаций, осуществляющих незаконную деятельность по привлечению денежных средств граждан. Именно на этом основании конкурсный управляющий Приморского продовольственного благотворительного фонда Ирина САРЖЕВСКАЯ предъявила иск к создателям ППБФ, требуя взыскать с них 80,5 млн руб. для расчета с кредиторами-вкладчиками.

В середине 90-х годов Фонд активно "работал" с населением, привлекая средства для реализации своих "продовольственных благотворительных" программ и проектов. В этом ему помогали отцы-основатели: администрация Приморского края и мэрия г. Владивостока. Тогдашний губернатор Евгений НАЗДРАТЕНКО даже принял специальное постановление "О работе ППБФ", которым была одобрена деятельность фонда, а главам администраций городов и районов края рекомендовано оказывать практическую помощь его дирекции по открытию филиалов на местах. Пресс-департамент должен был постоянно информировать общественность о работе благотворителей. Губернаторские наказы строго выполнялись. Скоро филиалы и агентства ППБФ возникли в Спасске-Дальнем, Уссурийске, Большом Камне, Находке. Особенно преуспел Владивосток, где были развернуты целых 5 филиалов фонда. В итоге тысячи приморцев поверили власть имущим организаторам, вложив в разрекламированное дело, фактически - в финансовую пирамиду - десятки миллионов кровных рублей.

Летом 1997 года пирамида обрушилась. Спустя несколько месяцев администрация Приморского края официально вышла из состава учредителей. В сентябре 1999-го арбитражный суд признал ППБФ банкротом с открытием конкурсного производства. А еще через три года Фрунзенский райсуд г. Владивостока приговорил генерального директора ППБФ Игоря ЧЕРНОЗАТОНСКОГО к 3,5 годам исправительных работ - за незаконную банковскую деятельность.

Первая попытка привлечь к ответственности учредителей фонда датируется 2001 годом, когда Приморский арбитражный суд вынес решение о взыскании с них солидарно 73,4 млн рублей. Увы, обманутые вкладчики своих денег тогда не получили. По жалобе ответчиков арбитражный суд округа направил дело ППБФ на пересмотр. Новый раунд судебной тяжбы проходил с сентября 2004-го по май 2005 года. Потребовалось четыре или пять предварительных встреч для того, чтобы спорщики и судья Владимир САЛОМАЙ сочли дело подготовленным к разбирательству по существу.

Хотя точек соприкосновения не было практически ни по одной из позиций, юристы, представляющие интересы создателей фонда, утверждали, что ни краевая, ни городская администрации не могут отвечать за его незаконные деяния. Краевая - поскольку на момент решения о банкротстве ППБФ в 1999 году уже не являлась формально учредителем. Городская - поскольку таковым себя вообще не признает. В то же время ответчики оспаривали сумму взыскания (теперь уже 80,5 млн рублей), настаивая на ее необоснованности. Дескать, из реестра требований кредиторов надо исключить миллионы рублей, добавленных после 2001 года, а еще денежные претензии умерших граждан. Также, по мнению администрации Владивостока, необходимо отнять около двух миллионов, уже выплаченных гражданам-вкладчикам по распоряжению бывшего мэра Юрия КОПЫЛОВА в начале 2004 года...

Все эти доводы нашли затем отражение в решении арбитражного суда и были опровергнуты. Доказано, что властные структуры участвовали в создании и деятельности фонда. При этом выход краевой администрации из состава учредителей ППБФ вовсе не исключает ответственности за период, когда она осуществляла функции учредителя. Что касается реестра требований кредиторов-вкладчиков, то у суда не возникло сомнений в его обоснованности. Впрочем, как и у кредиторов. По закону, только они вправе оспорить данные реестра, но не сделали этого. Далее. Деньги, выплаченные гражданам по команде предыдущего мэра, не могут быть засчитаны как выплаты вкладчикам ППБФ, поскольку то распоряжение Юрия Копылова Ленинский райсуд признал незаконным. И вообще, удовлетворение требований кредиторов может производиться только в ходе конкурсного производства. Все остальное - благотворительность.

25 мая 2005 года Арбитражный суд Приморского края взыскал с обеих администраций в пользу конкурсного управляющего ППБФ 80,5 млн рублей "для включения в конкурсную массу и расчетов с кредиторами-вкладчиками". Правда, решение пока не вступило в законную силу: власти Приморья по-прежнему отрицают свою вину в крахе "финансовой пирамиды", а потому предприняли очередную попытку оспорить судебный акт. Так что борьба продолжается.

Минфин проигрывает, но не сдается

Монетизация льгот пока не коснулась сферы ЖКХ, иначе б мы стали свидетелями и, возможно, участниками куда более масштабных волнений, нежели те, что не так давно прокатились по стране. Как известно, натуральные скидки на тепло, свет и прочие коммунальные блага для населения действуют до 2006 года, а посему деньги на покрытие дополнительных расходов искать в кошельке не надо. Это по-прежнему остается проблемой государства, а равно и тех организаций, которые непосредственно обслуживают льготников.

Для многих предприятий ЖКХ и энергетики судебные споры с Министерством финансов по так называемым "льготным" делам - вполне обычное дело. Исполняя законы "О ветеранах", "Об инвалидах в Российской Федерации", "О реабилитации жертв политических репрессий" и другие, они дают заслуженным людям скидки по оплате за жилье, свет, тепло, воду, прочие блага. И - несут огромные убытки, потому что расходы на эти цели обычно компенсируются не полностью либо с многомесячным опозданием. Речь идет о сотнях миллионов рублей, которые Минфин как уполномоченный орган государства обязан закладывать в федеральный бюджет и своевременно перечислять на места для расчета с предприятиями.

Традиционный порядок здесь таков: производитель услуги предоставляет ее получателю в полном объеме, но за меньшую цену - разница после возмещается из бюджета. Точнее, должна возмещаться, поскольку на практике этого зачастую не происходит. О масштабах явления говорят многочисленные тяжбы. В 2004 году только Приморский арбитражный суд рассмотрел порядка трех сотен подобных исков. С начала этого - еще полтораста дел. И вот что характерно, практически все они решены в пользу производителей услуг. Закон на их стороне.

Льготники даже не подозревают, какие баталии идут вокруг них! И хотя результат предсказуем, все равно Минфин сопротивляется до последнего. Редкое дело не проходит две стадии обжалования: апелляцию и кассацию. Но и после вступления судебного акта в законную силу исполнительный лист еще полежит в Москве, дожидаясь своей очереди. Стоит ли потом удивляться, что у предприятий - поставщиков услуг периодически не хватает средств на плановые ремонты, закупку топлива и материалов, а то и зарплату? Выяснение финансовых взаимоотношений может отнять много месяцев. Но дело стоит того.

Ежегодно предприятия энергетики и ЖКХ Приморья добиваются "сатисфакций" от государства на сотни миллионов рублей. Эти средства, по решениям арбитражного суда, в принудительном порядке взыскиваются из казны Российской Федерации. Жаль, не из карманов забывчивых чиновников Минфина - это, пожалуй, очень скоро решило бы проблему! Но государство, как мы знаем, избрало другой путь, ратуя за полную ликвидацию социальных льгот. Поспорить с ним еще не поздно.