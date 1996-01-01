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Акционер ВМТП проиграл Росимуществу. Первый раунд
19 августа Арбитражный суд Приморского края отказал старшему диспетчеру ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) Юрию НАЙДЕНОВУ в удовлетворении его требований: к Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом (ФАУФИ, Росимущество) - о признании незаконным и недействительным распоряжения "Об условиях приватизации акций ОАО "ВМТП", и к родному предприятию - о внесении изменений в реестр акционеров.
В октябре прошлого года Росимущество решило продать принадлежащие государству 20% акций ОАО "ВМТП". Однако до торгов дело не дошло. Во Владивостоке задумка москвичей вызвала протест, выразителем которого и стал работник и акционер ВМТП Юрий Найденов. С его точки зрения, приватизаторы не приняли в расчет, что половина ценных бумаг в размере 10% включена в Фонд акционирования работников предприятия (ФАРП), предназначенный исключительно для портовиков. Продажа всего пакета единым лотом на открытых торгах исключала для Найденова с товарищами возможность воспользоваться ФАРПом на специализированном аукционе. Защищая свои права, акционер обратился в арбитражный суд.
Первые результаты обнадежили: по ходатайству заявителя судья Людмила ЗИНЬКОВА "заморозила" действие распоряжения Росимущества, наложив запрет на проведение аукциона. Все попытки агентства отменить обеспечительные меры в вышестоящих судах провалились. Не без участия, заметим, ОАО "ВМТП", которое, хотя и являлось соответчиком по делу, практически на всех этапах занимало сторону своего диспетчера.
Представлявший интересы общества руководитель юридической дирекции Василий ЯКОВЕНКО стал, по сути, вторым адвокатом Найденова. Расхождения у них проявились только по вопросу ответственности предприятия за то, что в свое время госпакет не был разделен в реестре акционеров надвое: ФАРП и остальное. Оба участника процесса, тем не менее, считали, что разделение произвести необходимо. В этом случае Росимущество сможет реализовать на открытом аукционе только 10%, а доля ФАРПа, как и положено, будет доступна работникам предприятия.
Такой расклад, по мнению наблюдателей, устраивает менеджмент порта, который не заинтересован в усилении позиций сторонних акционеров. Известно ведь, что Магнитогорский меткомбинат, уже контролирующий около 27% акций ВМТП, претендует на весь госпакет и только ждет, когда бумаги выставят на торги. Кстати, намерение участвовать в предстоящем аукционе было одним из аргументов в пользу вступления ММК в "дело Найденова" на стороне Росимущества - соответствующее ходатайство представитель комбината заявлял на суде, но получил отказ.
ФАУФИ требований Юрия Найденова не признало в полном объеме. Главный довод - ФАРП ВМТРП давно прекратил существование, а значит, нет и предмета для спора.
Действительно, в ходе судебных слушаний выяснилось, что по плану приватизации ВМТП от 1992 г. фонд акционирования работников предприятия должен формироваться за счет неразмещенных по закрытой подписке акций (51%). Увы, все акции тогда оказались востребованными, и ФАРП не был фактически образован. Попытки представителей Найденова и порта доказать, что фонд до сих пор существует в составе госпакета, не произвели на судью впечатления.
Площадку для компромисса открывало постановление Комитета по управлению госимуществом Приморского края от 1996 г., которым признавалось наличие ФАРПа в государственном пакете, но уже в уполовиненном размере. Поразмыслив, защитники Найденова объявили, что согласны и на 5%. Уступка, однако, не помогла. В пятницу суд отклонил заявление Юрия Найденова, найдя его необоснованным.
Соответственно, распоряжение Росимущества получило право на жизнь. После того, как решение арбитражного суда вступит в законную силу, будет снят и запрет на продажу госпакета акций ОАО "ВМТП".
У старшего диспетчера порта есть ровно месяц, чтобы обжаловать судебный акт в апелляционной инстанции, и, как заверил "ДК" адвокат Дмитрий МЕЛЬНИКОВ, его клиент своим правом наверняка воспользуется.
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