ПМП делает подарок акционерам

Акционеры ОАО "Приморское морское пароходство" (ПМП) в ближайшее время станут богаче на 30%. После того, как одобрят оригинальную идею совладельца пароходства Александра КИРИЛИЧЕВА.

Как стало известно "ДК", акционеры ПМП на внеочередном собрании 23 августа приняли решение об увеличении уставного капитала общества путем повышения номинальной стоимости. Следующим этапом станет дробление акций.

На первом этапе было предложено увеличить номинал акций с нынешних 25 рублей до 36 рублей за одну именную обыкновенную акцию. Затем будет созвано еще одно внеочередное собрание, на котором акционерам будет предложено принять решение о дроблении акции в соотношении 1:36. По завершении процедуры обмена держатель акции номиналом 36 рублей (если акционеры одобрят решение о повышении номинала акций) станет владельцем 36 акций номиналом 1 рубль.

Аналитики одобряют планы пароходства.

"Дробление, как правило, положительно сказывается на ликвидности акций. Во-первых, акций становится больше, что расширяет возможность их перераспределения среди акционеров. Во-вторых, дешевые акции инвестору покупать психологически легче. Мы позитивно относимся к желанию компании увеличить ликвидность своих бумаг, которое лишь укрепляет нашу рекомендацию покупать акции компании" - заявил "ДК" генеральный директор ИК "Восток-Инвест" Александр ГАНЬЖИН.

Досье ПМП (входит в корпорацию PRISCO) - единственная крупная российская негосударственная шиппинговая компания, которая не контролируется московским капиталом. Уставный капитал АО "ПМП" составляет 553 050 000 рублей. Разделен на 22 122 000 обыкновенных акций номиналом 25 руб. Менеджмент компании контролирует 82,67% акций (63,26% акций АО находятся в номинальном держании в ЗАО "ИНГ Банк" (Евразия), 19,41% принадлежит Apington Investments Limited (Британские Виргинские острова). Основное направление деятельности PRISCO - каботажные и международные перевозки нефти и нефтепродуктов.

Корреспондент "ДК" встретился с председателем совета директоров ОАО "ПМП" Александром КИРИЛИЧЕВЫМ, который рассказал о планах компании.

- Александр Дмитриевич, дробление акций, как правило, проводится компаниями для повышения их ликвидности, а значит, с прицелом на последующую продажу бизнеса. Чем руководствовались в ПМП?

- Конечно, вопрос ликвидности присутствует, но у нас другая идея. Мы постоянно платим мизерные дивиденды, в то же время у ПМП есть добавочный капитал, составляющий почти половину от уставного капитала. И этот добавочный капитал переходит в балансе из года в год. Это нерационально. Можно было бы выпустить дополнительные акции, выбросить их на рынок и получить дополнительные деньги.

Построить на них, к примеру, еще один пароход. Но это не выход. Поэтому мы решили сделать чисто техническую эмиссию и перевести добавочный капитал в уставный. Все эти годы акционеры нас поддерживали. Теперь мы идем им навстречу. После дробления уставный капитал ПМП увеличится на 248 млн рублей, а значит, каждый держатель акций автоматически станет обладателем дополнительных акций. Ликвидность акций ПМП довольно высока, поэтому каждый наш акционер сразу станет богаче на 30%. Вот и все.

- Кто был автором идеи?

- Я.

- В июне этого года ПМП возглавил новый генеральный директор - Александр МИГУНОВ, до этого возглавлявший сингапурский офис корпорации PRISCO. На чем основывался выбор совета директоров?

- Вопросами стратегического развития, а для нас сегодня это приоритет, в ПМП традиционно занимается узкий круг -максимум 4-5 человек. В него входили Сергей Поправко, Александр Мигунов, финансовый директор "PRISCO (Singapore) Pte. Ltd." Дмитрий ГОЛОМОВЗЫЙ и я. Поэтому, когда Сергею поступило серьезное предложение из "Совкомфлота", сразу же встал вопрос: кто может занять место гендиректора?

Обрисованный мной круг и дал ответ - следующим генеральным стал Александр Семенович. Конечно, можно было бы попробовать кого-нибудь из молодых, тем более что имеющаяся у нас в наличии база это позволяет, но я считаю, что в этом случае мы бы несколько остановились в развитии. Естественно, что новичку необходимо некоторое время для адаптации. Место в избранном кругу нужно еще заслужить. В принципе, с нашей стороны это был бы своеобразный эксперимент, но на данном этапе мы к нему не готовы. Дальше - возможно. Сегодня -Мигунов. Александр Семенович как раз тот, кто способен работать на самом высоком уровне и с хорошим потенциалом в отношении поступательного движения компании на рынке.

- Александр Дмитриевич, ваше прошлогоднее решение оставить должность гендиректора ПМП было воспринято неоднозначно. Версий хватало - начиная с "устал" и "продает бизнес" и заканчивая "подсидели свои же". Насколько влияют подобные перестановки на положение компании?

- Влияют, и очень серьезно. Но если вы вспомните, заявляя об отставке с должности гендиректора, я сразу же обозначил - отходить от дел не намерен. Скрывать не нужно - окончательный ответ в любом случае остается за мной, на данный момент председателем совета директоров. Мой уход в 53 года с поста гендиректора не имел никакой другой цели, кроме как дать возможность менеджерам поработать на компанию более серьезно и ответственно. В ПМП последние десять лет все, что происходило в России и имело влияние на компанию, было замкнуто исключительно на меня. Такого допускать ни в коем случае нельзя. Но то время диктовало свои условия. Сейчас, конечно, экономическая среда намного демократичнее, чем в середине 90-х. Я могу себе позволить сосредоточиться на корпоративных вопросах - всем, что уставом и Законом об АО возложено на совет директоров. Генеральный же директор и правление решают вопросы текущей деятельности, то, от чего я стараюсь отойти.

- А на самом высоком уровне - во властных коридорах, в отношениях с партнерами - что-то изменилось?

- В принципе, ничего. Пока что присутствую везде сам. Наверное, это и правильно. Если отойти в сторону и сосредоточиться только на функциях председателя совета директоров, не обладать полной картиной текущей деятельности, вряд ли сможешь принять правильное решение. Я должен быть в курсе всех хозяйственных вопросов, включая кадры. В условиях России это очень серьезное направление.

- Кстати, у вас никогда не возникало идеи пригласить на руководящий пост в компании иностранного менеджера?

- Я все-таки надеюсь на то, что нашими предприятиями смогут управлять наши люди, в том числе и те, кто сегодня еще только учится. На мой взгляд, необходимо больше уделять внимания таким моментам, как правильно подготовить этого будущего менеджера, где он должен пройти этапы становления, когда придет в серьезную компанию. Очень важно грамотно нарисовать путь карьерного роста, а потом материализовать его. Время, когда можно было кормить обещаниями, осталось в прошлом.

- Но есть обратная сторона медали. Вы можете затратить уйму средств и усилий на подготовку хорошего менеджера, но на рынке появится более выгодное предложение - и ваш воспитанник просто-напросто уйдет в другую компанию. Возможно, даже к прямому конкуренту.

- Никогда этого не боялся. Я всегда на стороне тех людей, которые работают на меня, но постоянно находятся в поиске лучшего предложения. И если мой работник найдет такое предложение - более интересное и по мотивации, и по финансовым условиям, держать его не буду. Не зря появилась эта поговорка - "рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше". Но если я, допустим, через некоторое время создам ему еще более комфортные условия и он вновь попросится ко мне на работу, это будет только плюс. Я уверен, придет он специалистом еще более высокого уровня, так как познал не только все лучшее, что есть у нас, но и в другой компании. Это тоже своеобразный вид учебы. Теперь уже все будет зависеть только от меня.

Давайте вернемся к иностранцам. На мой взгляд, в нашем бизнесе, специалисты должны воспитываться только в России. Шиппинг - это очень серьезный бизнес, в котором на первом месте стоят вопросы безопасности и дисциплины. Люди должны быть преданы своей стране. Я уверен на сто процентов, что, когда по всему миру гремят террористические акты, на мостиках наших судов должны стоять россияне.

- Александр Дмитриевич, в свете все более ужесточающихся требований к танкерному флоту, как ПМП смотрится на фоне своих основных российских конкурентов - Новороссийского морского пароходства ("Новошип") и "Совкомфлота"?

- Нам несколько полегче, так как все инвестиции связаны только с наращиванием флота. Если в начале 90-х общий дедвейт нашего флота составлял около 360 тыс. тонн, то в 2008 году у нас точно будет 2 млн тонн. У "Новошипа" как было в пределах 3,5-4 млн тонн общего дедвейта, так и осталось. Также и у "Софкомфлота", который сейчас основные усилия направил на замену флота.

- Насколько остро стоит проблема привлечения инвестиций в PRISCO?

- Честное слово, вопрос, где найти деньги, перед нами не стоит. Мы, наоборот, работаем в таком режиме: а у кого взять деньги? Не нас выбирают, а мы выбираем. Для нас главное другое - есть ли работа. Проблема построить флот не стоит -мы можем нарастить дедвейт сколько хотим. Мы не строим суда, чтобы просто выбросить их на свободный рынок. Это страшно сейчас. Конкурентная борьба как никогда жесткая. Нас никто нигде не ждет. Все сектора переделены давным-давно. Мы можем построить танкер дедвейтом 100 тыс. тонн, но если он будет стоять у причальной стенки, а это $ 6 тыс. каждый сутки летом и $ 10 тыс. зимой, мы прогорим. Поэтому мы строим суда, только когда видим для них работу.