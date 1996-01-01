ОЗРК остается на территории

В территориальном агентстве по недропользованию по Магаданской области состоялся аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи коренного золота и серебра на Орочской перспективной площади в Северо-Эвенском районе.

Перспективная площадь "Ороч" была оценена в 6 млн рублей. На аукционе на нее претендовали две компании - ОАО "Омолонская золоторудная компания" (ОЗРК) и ОАО "Рудник им. Матросова". Победителем вышла ОЗРК. Рудник им. Матросова, вообщем-то, в борьбу так и не вступил, ограничившись лишь присутствием на торгах. В результате объект был продан омолонцам за 6,5 млн рублей. ОЗРК получила его в пользование на 25 лет.

Планируется, что работа будет вестись в несколько этапов. На первом компания должна подготовить и согласовать проект поисков, оценить "Ороч", начать и завершить поисково-оценочные работы и подготовить отчет с подсчетом прогнозных ресурсов золота и серебра. На это ОЗРК дается пять лет. Второй этап предполагает проведение и подготовку согласования проекта разведки месторождений, которые будут выявлены в результате поисков, и осуществление самих геологоразведочных работ.

И уже на третьем, последнем, этапе, компания должна будет подготовить и согласовать технический проект добычи золотосодержащих руд, строительство объектов инфраструктуры, ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия, отработку месторождения и, в конце концов, ликвидацию предприятия после завершения эксплуатации объекта.

Интересно, что еще совсем недавно руководство ОЗРК заявляло о своем уходе из Магаданской области. Собственно, и сегодня никаких геологоразведочных работ в районе Биркачана компания не ведет, а работает исключительно на старых запасах добытой руды, которые закончатся уже в нынешнем году. Как в такой ситуации можно покупать и заниматься разведкой еще одного рудопроявления? С этим вопросом мы обратились к представителю ОЗРК О.Т. О'КОННОРУ.

- Компания, - сказал он, - намерена продолжить работу. Как только получим все необходимые разрешительные документы и лицензию, мы планируем начать опоисковывание и геологоразведку рудопроявления "Ороч". Работы начнутся сразу же, после получения всей необходимой для этого документации.

Итоги аукциона прокомментировал руководитель территориального агентства по недропользованию по Магаданской области Вячеслав КОБЕЦ.

- Во-первых, - ответил Вячеслав Иванович, - обе компании, участвующие в аукционе, очень серьезные. Но, может быть, на последнем этапе подготовки к участию в торгах руководство рудника имени Матросова посчитало, что с учетом приобретения недавно двух перспективных площадей лучше все-таки сконцентрировать внимание на них. Это Дегдекан и Восточная перспективная площадь. Там очень большие объемы, которые им нужно выполнять. Причем эти два объекта могут стать в перспективе большеобъемными месторождениями, типа Наталкинского. Может быть, меньшими по размерам, но сходными по качеству и характеристикам. А для ОЗРК, выигравшей торги, создается своего рода плацдарм.

С другой стороны, у агентства по недропользованию, занимающегося контролем за рациональным использованием недр, есть к ОЗРК ряд вопросов. И мы будем пристально следить за тем, как будет работать компания в будущем, в том числе и на Ороче. У них сегодня в разведке Биркачан, по которому уже частично защищены запасы, но где геологоразведочные работы в данный момент не проводятся. Это нас очень тревожит. Не появилось ли у ОЗРК желания заниматься не столько поиском и разведкой, сколько преследованием других, далеких от геологоразведки целей? Если геологоразведочные работы не будут возобновлены на Биркачане, то под сомнением станет проведение поиска и на Ороче.

А так, в принципе, ОЗРК - достаточно известная компания, мощная, с хорошим техническим и кадровым потенциалом. Мы удовлетворены тем, что перспективная площадь "Ороч" нашла хорошего хозяина и надеемся, что с приходом нового президента в компанию "Кинросс", являющуюся собственником ОЗРК, изменится и отношение к геологоразведочным работам. Само рудопроявление "Ороч" пока все в себе. Его ресурсы еще не определены. Оно мало изучено, и завтра все три участка, образующие перспективную площадь "Ороч", могут заиграть уже совсем по-другому, стать хорошим для отработки рудным объектом, - заключил Вячеслав Кобец.

Досье Орочская перспективная площадь расположена в пределах Дручакского узла Эвенского рудного района и объединяет рудопроявления "Ороч", "Сталкер" и "Аура". Золото-серебряное рудопроявление "Ороч" было выявлено в 1979 г. Анункунским отрядом, руководимым Л. Д. ШКОЛЬНЫМ, методом групповой геологической съемки. В 1980 - 1986 гг. на рудопроявлении и прилегающей к нему территории были проведены общие и детальные поиски. В рудном поле выявлено и изучено канавами и скважинами восемь основных рудоносных жил и жильных зон. Отношение золота к серебру варьирует в пределах от 1 к 5 до 1 к 230. Для рудопроявления характерно неравномерное распределение полезных компонентов: в пределах известных рудных тел концентрация золота и серебра колеблется от первых граммов до 106 граммов в тонне руды по золоту и 8100 граммов в тонне руды по серебру.

Надо отметить, что гидрогеологические условия освоения объекта сложные. Основная часть запасов находится в таликовых обводненных породах. По сквозной таликовой зоне поверхностные воды соединяются с подмерзлотными талыми породами. Мощность зоны мерзлых пород колеблется от 5 до 130 м. Горнотехнические условия отработки рудных тел изучены пока слабо, экологическая оценка объекта вообще пока не проводилась.

Не завершена и оценка двух рудопроявлений - "Сталкер" и "Аура". Рудопроявление "Сталкер" расположено в долине одноименного ручья в 7 км к северо-востоку от Ороча. Мощность тел на этом объекте колеблется от 0,7 до 2 м при протяженности 400 - 2000 м. Содержание золота достигает 28,8 грамма в тонне руды, серебра - 930 граммов.

Гораздо беднее рудопроявление "Аура", расположенное в междуречье ручья Ороч и ручья Левый Дручак в 8 км к северо-западу от объекта "Ороч". Содержание золота не превышает там 1,6 грамма в тонне руды, серебра от 0,1 до 644 граммов. Мощность жил - 0,3 - 1,2 м, зон - 7,5 м при протяженности 50 - 300 м.