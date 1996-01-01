Новые возможности дальневосточных городов

У дальневосточных проектировщиков и строителей появились новые возможности для реализации самых смелых творческих замыслов. А у приморцев есть все основания ожидать появления какого-нибудь роскошного аквапарка или, например, ледового дворца, ничуть не уступающего не только хабаровской "Платинум-Арене", но и зарубежным архитектурным шедеврам.

Во Владивостоке в отеле "Хёндэ" состоялось торжественное подведение итогов дальневосточного конкурса строительных проектов "Наши города. Новые возможности". Организованный компанией "Вся Русская Сталь" и Уральским трубным заводом ОАО "Уралтрубпром" при поддержке Администрации Приморского края, он наглядно продемонстрировал неоспоримые достоинства и преимущества конструкций из стальных профильных труб крупных типоразмеров (в настоящее время их производит только ОАО "Уралтрубпром"), а главное, новые возможности, которые открываются перед строителями и архитекторами Дальнего Востока.

Досье "Вся Русская Сталь" - ведущий металлотрейдер на Дальнем Востоке, представляющий интересы крупнейших отечественных и зарубежных производителей металлопроката. Первое дальневосточное предприятие, принятое в Ассоциацию металлоторговцев России. На складах компании постоянно присутствует более 500 видов продукции в совокупном объеме 10 тыс. тонн.

Компетентному жюри, в которое вошли дальневосточные эксперты в области архитектуры и градостроительства, были представлены самые разные проекты со всего региона - от многофункциональных развлекательных комплексов до трансформаторных подстанций. Победителем в номинации "Административно-общественное здание, спортивное сооружение" стал проект торгового центра "Максим", разработанный "Архитектурной мастерской Фоменко". По словам ее руководителя Николая ФОМЕНКО, "главное условие конкурса -использование уральских профилей крупных типоразмеров - оказалось не только не обременительным, но даже облегчающим задачу, поскольку с их помощью можно реализовать самые смелые и масштабные проекты.

Достоинства и преимущества этого материала мы оценили еще до объявления конкурса. Это новый продукт только для нашего рынка, а за рубежом и в центральных регионах России подобные конструкции уже давно завоевали славу экономичных и технологичных материалов. Прочные и в то же время гибкие, они принимают любые формы и перекрывают большие пролеты. Благодаря им металлоемкость возводимых объектов снижается на 25-30%, уменьшаются затраты на металл и возведение фундамента. А скорость монтажа сооружений и сдачи их в эксплуатацию увеличивается (!). Кроме того, легкие, ажурные профили обеспечивают архитектурную выразительность объектов и неплохо смотрятся в интерьере. А главное, позволяют удешевить строительство на 15-25%".

Второе и третье место поделили разработки "Спортивно-оздоровительный комплекс в пос. Рыбачий Камчатской области" ЦНИИ Проектлегкоконструкций (автор - Владимир ДВОРНИКОВ) и "Межрегиональный центр экономического сотрудничества с выставочным залом" "Дальаэропроекта" (проектировщик Анатолий КОБЕЛЕВ). В конкурсе дипломных работ победителями стали выпускники ВГТУ: Денис ГЛУШУК ("Производственный корпус завода газированных напитков") и Сергей ЛЕСНОЙ ("Автосервисный комплекс на Луговой").

Кстати, в рамках этого проекта состоялся еще и творческий конкурс журналистов-дальневосточников, одним из Лауреатов которого стал корреспондент "Дальневосточного капитала" Виктор КУДИНОВ.

"От качества трубы - к качеству жизни"

Этот лозунг "Уралтрубпрома" наиболее полно характеризует социально ответственную политику предприятия. Новые материалы и технологии -это не только комфортные здания и современные сооружения, но еще и развитие социальной сферы и инфраструктуры, что неизбежно должно привести к экономическому подъему и увеличению благосостояния всех жителей региона. Проблема оттока населения характерна для всего Дальнего Востока. И не последнюю роль в ее решении могут сыграть градостроители, реализующие такую строительную стратегию, что приблизит архитектурную среду к западным стандартам и сдержит миграцию.

"Приморье может и будет жить красиво и достойно, - сказал в своем выступлении один из инициаторов конкурса, директор Дальневосточного филиала Новолипецкого металлургического комбината Павел ПАЦВАЛЬД. - А продукция, которую выпускает "Уралтрубпром", способствует созданию привлекательного внешнего образа наших городов и привлекательности территории".

Неудивительно, что идея проведения конкурса нашла поддержку в Администрации Приморского края. "Мы заинтересованы в том, чтобы архитектурный облик приморских городов менялся в лучшую сторону, а инвестиции, которые сегодня вкладываются в строительную отрасль, быстро окупались, - говорит руководитель краевого департамента строительства и архитектуры, главный архитектор Юрий ЧУДИНОВ. - Этот конкурс позволяет приблизить наш город к уровню европейских строительных стандартов и дает толчок развитию строительной индустрии Приморья и Дальнего Востока в целом. Благодаря внедрению новых технологичных материалов наши зодчие могут воплотить самые смелые мечты своих заказчиков".

Качественно, быстро, технологично

- таковы основные подходы к современному строительству. Новое время требует новых материалов. И профили "Уралтрубпрома", поставляемые на Дальний Восток компанией "Вся Русская Сталь", полностью отвечают последним строительным стандартам. Причем предприятие не просто занимается их продажей, но обеспечивает покупателей необходимой нормативно-технической документацией и консультирует по вопросам применения.

"Несмотря на очевидные преимущества, эти конструкции пока не очень активно используются на Дальнем Востоке, что связано с недостаточной информированностью заказчиков, проектировщиков и строителей, - уверен почетный член Российской академии архитектурных и строительных наук (РААСН), член президиума Дальневосточного отделения РААСН Николай ВАСИКОВ. - Конкурс - отличная возможность расширить кругозор тех, кто так или иначе соприкасается со строительством. Необходимость использования этих конструкций возрастает с каждым годом, и при обоснованном применении у них очень хорошее будущее".

А почетный архитектор России Валентин АНИКЕЕВ признался, что по-доброму завидует нынешним архитекторам и проектировщикам: тем возможностям, что появляются сегодня у них благодаря новым технологиям и материалам, в том числе, производимым уральским трубным заводом. "Эти профили, помимо всех перечисленных достоинств, действительно помогают сформировать новую архитектурную среду: благоустроенную и художественно-выразительную. И что особенно приятно: они изготовлены из нашей русской стали!"

Итак, конкурс завершен. Поговорка о том, что первый блин всегда комом, не подтвердилась: ожидания организаторов оправдались, и уже в начале следующего года последует продолжение. "Итоги мероприятия - старт дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, - уверен директор по сбыту ОАО "Уралтрубпром" Сергей КУРАПИН. - Участники продемонстрировали смелые, неординарные идеи, которые можно воплотить в сотрудничестве с металлопроизводителями, и даже приятно удивили нас (чего стоит, например, воздушное отопление внутри замкнутых профилей, примененное в хабаровском проекте ООО "Никан"!). У дальневосточных и, в частности, владивостокских проектировщиков большой творческий потенциал. Для его реализации мы готовы поставлять через компанию "Вся Русская Сталь" любые объемы нашей продукции. Дело за инвесторами, которые помогут реализовать эти оригинальные проекты на практике".