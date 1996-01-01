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А ну-ка, ФАС!
Штрафы за нарушение антимонопольного законодательства в ближайшее время будут пересмотрены. Об этом на прошлой неделе заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий ГОЛОМОЛЗИН. За участие в картельном сговоре предлагается штрафовать на сумму до 4% годового оборота, а компании, злоупотребляющие доминирующим положением на рынке - до 2%.
Предложения о новых суммах штрафов, по словам Голомолзина, уже направлены в правительство России и в скором времени их рассмотрят в Госдуме. А пока максимальное наказание за нарушение в антимонопольном законодательстве - штраф в размере 5 тыс. МРОТ. Вероятно, по этой причине провинившихся более чем достаточно. Так, в результате рассмотренных заявлений и проведенных проверок в I полугодии 2005 года в отношении органов власти и управления территориальные антимонопольные органы ДВФО возбудили 35 дел по признакам нарушения еще старого, еще советского, закона (от 22.03.91) "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках". Всего лишь 6 правонарушений устранили без возбуждения дела. Традиционно, как и в прошлые годы, более 50% дел возбуждены в отношении органов местного самоуправления. "Власти не перестают грешить своим положением", - сообщил зам. руководителя ФАСа.
Как отметил Анатолий Голомолзин, наиболее характерными для федерального округа сферами деятельности, где хозяйствующие субъекты чаще всего подвергаются незаконным действиям со стороны органов власти, стал рыбохозяйственный рынок. Такие нарушения были зафиксированы в Приморском крае, Магаданской, Сахалинской и Камчатской областях. В сфере торговли, по данным ФАС, власти часто пытаются ограничить конкуренцию - чаще всего, в реализации нефтепродуктов и алкоголя. В Амурской области наибольшее количество правонарушений отмечено в сфере услуг перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
Кстати, пассажирские перевозки на окружном совещании -семинаре "Контроль и надзор за соблюдением антимонопольного законодательства в ДФО" стали темой отдельного разговора. Так, например, масса вопросов у ФАСа по стоимости проезда в городском общественном автотранспорте Хабаровска. "Мы доказали, что билет не может стоить 9 -10 руб., но пока исполнение решения движется очень медленно, коммерческие перевозчики не хотят предоставлять свои расчеты", - пояснил руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю Валентин БОДРОВ.
В отношении естественных монополий в первом полугодии 2005 года территориальные антимонопольные органы возбудили 20 дел. В том числе, 5 - в сфере энергетики, 5 - в отношении ОАО "РЖД", 4 - ОАО "Дальсвязь". По словам Голомолзина, наиболее распространенные виды правонарушений - навязывание невыгодных условий договоров и необоснованные требования передачи финансовых средств. Самыми популярными нарушениями в энергетике зам. руководителя ФАСа назвал включение в договоры энергоснабжения нормативных правовых актов и других документов, утративших силу, несоответствие законодательству метода определения величины возмещения реального ущерба. Так, многие энергоснабжающие организации до сих пор пользуются устаревшим принципом расчета использованной электрической энергии по установленной мощности или фактически максимальной нагрузке электроприемников. Еще в списке "страшных грехов" энергетиков значатся необоснованные требования денег якобы в рамках технических условий для подключения к своим электрическим сетям и включение в договоры энергоснабжения условий, согласно которым энергоснабжающая организация наделяется функциями и правами органов госнадзора и позволяет себе устраивать внезапные проверки в любое время суток.
Связистов чаще всего штрафуют за монополизм, филиалы ФГУП "Почта России" наказывают за отказы некоторым редакциям и издательствам в заключении договора на распространение периодических изданий по подписке. РЖД регулярно платят штрафы за то, что берут двойную плату за пользование железнодорожными подъездными путями и отказывают принимать заявки на перевозку грузов от различных компаний по каким-то своим причинам, увы, не предусмотренным законодательством.
На рынке финансовых услуг в течение первого полугодия нынешнего года возбуждено 28 дел. Наибольшее количество дел (22) открыто по признакам нарушения статей закона "О защите конкуренции" опять же со стороны органов власти.
Помогут ли новые штрафы как-то изменить ситуацию и снизить количество нарушений антимонопольного законодательства, пока неизвестно. Но, по мнению Анатолия Голомолзина, многих это все же заставит задуматься и пересмотреть свою политику.
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