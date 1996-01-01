Топ-менеджеров не уволишь без пособия

Владельцам компаний, расторгающим трудовой договор с топ-менеджерами, судя по всему, придется выплачивать увольняемым компенсацию в размере как минимум трех месячных зарплат. Соответствующий законопроект одобрило правительство.

Эксперты предупреждают, что наемным менеджерам не стоит особо радоваться, так как для реализации этих новаций им придется выводить свои зарплаты из тени. Одобренные правительством поправки в статью 279 Трудового кодекса (ТК) существенно меняют порядок расторжения трудового договора с руководителем (как правило, гендиректором) организации до истечения срока действия контракта по решению собственника компании. Дело в том, что статья 279 ТК позволяет и сейчас уволить наемного менеджера, и при этом владелец компании будет обязан выплатить ему компенсацию за досрочное расторжение с ним трудового договора, однако это происходит лишь в тех случаях, если в трудовом договоре указан размер компенсации. Однако многие договоры не содержат такого уточнения, поэтому при увольнении по инициативе работодателя гендиректора зачастую вообще не получают никакой компенсации.

Напомним, что простому работнику (не руководителю) ТК гарантирует выплату только одной-двух зарплат и лишь в исключительных случаях - трех. В начале этого года ряд топ-менеджеров обратились в Конституционный суд (КС) с просьбой уравнять их в правах с рядовыми работниками.

Однако решение КС от 15 марта превзошло их ожидания и позволило требовать не максимум три, а минимум три зарплаты в качестве компенсации при увольнении. Затем правительство фактически решило закрепить это решение КС законодательно, дополнив ТК нормой, согласно которой компенсация в любом случае не может быть ниже трех средних месячных заработков уволенного руководителя.

Управляющий партнер консалтинговой группы "Юстицинформ" Руслан ИБРАГИМОВ одобряет то, что правительство встало на сторону наемного работника. "Как правило, трудовой договор заключается без упоминания о компенсации в случае его досрочного расторжения. Теперь независимо от содержания договора топ-менеджер получит зарплату за три месяца", - заявил Ибрагимов.

Однако, по его словам, принятие этих поправок не что иное, как хитрый трюк, с помощью которого государство хочет заставить бизнесменов вывести зарплаты из тени. "Теперь топ-менеджерам будет выгодно получать зарплату "по-белому", ведь это подстрахует их на случай увольнения. Следовательно, наемные руководители будут требовать от собственников выплату полностью легальной зарплаты",- говорит эксперт. Тем самым правительство хочет увеличить поступления в бюджет по ЕСН и налогу на доходы физлиц.

Адвокат московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Дмитрий ДЕМИН считает, что новый закон не сможет окончательно разрешить противоречия между интересами владельцев бизнеса и их менеджерами. По его мнению, наем менеджеров имеет две разновидности. "В первом случае фирма приглашает управленца класса hi-end - известного, опытного и обладающего какими-либо уникальными качествами.

Тогда закон ничего не меняет, поскольку такой специалист всегда сможет настоять на включении в договор любых условий",- говорит Демин. Если же в компанию нанимается управленец, которому легко найти замену, продолжает адвокат, то закон полезен, так как гарантирует выплату компенсации.

Однако в этом варианте работодатель может защитить свои интересы, выплачивая основную часть зарплаты "в черную".

"Слабый менеджер, скорее всего, не сумеет "выбить" себе "белую" зарплату, поэтому законопроект в большинстве случаев бесполезен", - делает вывод Дмитрий Демин.