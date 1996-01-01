PR-творчество? Нет, технология

Как считает генеральный директор консалтинговой фирмы "ТРИЗ-ШАНС" Игорь ВИКЕНТЬЕВ, интеллигенция ругается между собой "гораздо грязнее, чем братки на рынке". Но не только вопросы этики паблик рилейшнз побудили корреспондента "Независимой газеты" взять интервью у Игоря Леонардовича. Его книга "Приемы рекламы и public relations" выдержала уже семь изданий. Наверное, ни один отечественный учебник по этой тематике не сможет похвастаться столь большим успехом.

- Игорь Леонардович, что вы можете сказать о русскоязычных книгах по PR?

- Масса из них написана принципиально в описательной модели, характерной для гуманитариев в целом. Обычно предлагаются многоумные рассуждения, от которых очень трудно перекинуть мостик к конкретной проблеме читателя. Я думаю, что сейчас должны появляться книги более технологические и более инструментальные, которые отвечают на вопрос "что и как делать?".

В целом к началу XXI века выяснилось, что в гуманитарной сфере - в области PR, рекламы, маркетинговых коммуникаций - количество решений отстает от количества ставящихся проблем, потому что нет соответствующей технологии. Наличие технологии ни в коем случае не может гарантировать гениальности, но формирует ремесленный уровень специалистов среднего класса, "питательную среду" для появления "звезд", гениев.

- Допустим, человек, который прочитал вашу книгу, овладеет технологией, а как же содержание профессии, ее философия, мораль, этика - в целом "человеческий фактор"?

- Мы живем в конкурентном обществе, в котором необходимо принимать быстрые решения. И если PRщику нужно в сотый раз продвигать мебель, обувь или депутата, то в какой-то момент наступает истощение творческого потенциала. И тут на помощь приходит технологический подход, знаний о котором сейчас, к сожалению, гуманитарное образование не дает. Оно до сих пор представляется неким старым чердаком с грудой любопытных вещей. Все в нем очень интересно обтирать, рассматривать, но системы там нет.

Что касается этики и эстетики - я, увы, не встречал в жизни примеров, когда люди, долго говорящие об этике, поступали бы в трудных жизненных ситуациях именно так. Когда очередные представители какой-либо благотворительной организации говорят о том, что они непременно хотят "возродить Человечество" (цитата), я уже знаю, что скоро они разругаются гораздо грязнее - а интеллигенция всегда ругается гораздо грязнее - "на всю жизнь", - чем какие-нибудь братки, торгующие на рынке... У тех есть, пусть и грубые, технологии примирения (напьются и скажут: "да все нормально, братан!"), а у интеллигенции их нет. Поэтому я боюсь долгих разговоров об этике и эстетике...

Технологический же подход не обещает всеобщего счастья. Он гарантирует повышение вероятности решения определенных задач. В принципе, всерьез прогнозировать эффективность рекламной кампании до того, как она прошла, никто не возьмется (этим не рискуют заниматься даже страховщики). Тем более что есть масса факторов, которые маркетолог, рекламист или пиарщик не контролируют. Например, рекламная кампания уже начата, а парковка не освобождена, товар не завезен, прайсов не хватает и продавцы об объявленных скидках не знают. А на улице - проливной дождь. Эти факторы спокойно проваливают всю рекламную работу.

- Сейчас в России PR-образование - это гуманитарная дисциплина, которая базируется на журналистике, социологии, психологии и политологии. А на каком подходе по-вашему оно должно строиться?

- Для гуманитариев характерна болезнь "зловредного определительства" - они считают, что если они точно сформулируют определение PR, то здорово продвинутся. Да, при чтении курса "Введение в специальность" полезно работать с конечными определениями. Но большинство книжек и не поднимается выше этого "попсового" уровня. Однако на профессиональном поприще точные определения просто мешают. Там все слишком многозначно. Поэтому для студентов лучше технологический подход. Это не мое мнение. Как только студенты-пиарщики "садятся" на поток реальных проблем и задач, "описательные" методы перестают работать. Здесь с неизбежностью начинается технология.

Вот пример из области журналистики. Возьмите собрание сочинений любимого Автора и внимательно прочитайте несколько первых абзацев или концовок. На 30-м разе вы почувствуете, что человек использует только 3-5 ходов из известных в русском языке риторических формул. Даже лучшие авторы используют 10-15% от существующего риторического разнообразия. У художников, режиссеров и т. д. то же самое. Наше объяснение этого эффекта: творец тиражирует то, что у него хорошо получается...

- В своей книге вы утверждаете, что технология создания и управления имиджем - это уже и есть паблик рилейшнз. Это означает отречение от американской школы БЛЭКА-БЕРНЕЙЗА, считающей, что PR гармонизирует отношения в обществе?

- Скажу жестче: PR - это внеценовые (как правило) методы конкуренции. Это более честный ответ, на мой взгляд, чем то, что написано за рубежом. Я наблюдал зарождение паблик рилейшнз и сам непосредственно участвовал в этом процессе в России, Белоруссии, Латвии и на Украине. Реально агентства или отделы PR начинают работать, когда появляется конкуренция. Тогда туда начинают привлекать людей, которые хоть в чем-то разбирались. А Блэк написал свою книгу уже в очень сытом и благополучном обществе, и поэтому на его представления о пиаре оказали влияние гуманизация, этика, эстетика и т.п.

- Хорошо, а в какую сторону, на ваш взгляд, будет двигаться PR в России?

- В разные! Ибо под одним термином "PR" сплошь и рядом смешивают несколько принципиально разных уровней работы. Такое разделение есть в любой сфере деятельности: есть садовник-любитель, а есть проектировщик Версаля, учитывающий всю гамму меняющихся цветов деревьев в разные времена года... Это не специализация, а принципиально разные уровни.

Несколько лет назад в крупных городах появились молодые люди, произносящие с английский прононсом: "Я не занимаюсь рекламой. Я занимаюсь ПиаР! Кстати, Вам визитки не нужны?". Это первый ученический уровень. Второй уровень - это проведение региональных кампаний по продвижению человека, бренда, партии. Третий уровень - национальная идея, которая продвигается на соседние страны. На этих этажах будут принципиально разные команды, подготовка и технологии, поэтому не стоит их смешивать, и пойдут они в немножко разные стороны. За нижний этаж я спокоен, там будут более или менее успешные продажи и ремесленное качество. На верхнем же уровне, возможно, даже не будут громогласно афишировать свою деятельность...