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Депутаты предлагают снизить налог на добычу минтая и сельди

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Депутаты Законодательного собрания Приморья предлагают снизить налоговые платежи на добычу некоторых видов рыбных ресурсов, популярных на Дальнем Востоке. В частности, минтай, треску, сельдь, палтус, терпуг, навагу, горбушу, кету, сайру, кальмар.

С инициативой внести изменения в статью 333.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, касающейся налоговых платежей на рыбу, выступил депутат-рыбак Александр ПЕРЕДНЯ, который по совместительству является и руководителем рыболовецкого колхоза "Восток".

По словам депутата, снижение налогов позволит поднять рентабельность и конкурентоспособность рыбной отрасли, также пострадавшей от резкого повышения цен на топливо.

"Стоимость топлива выросла с $200 до $300 в 2002 г., в 2003 г. - до $400, в 2004 г. - до $500, в 2005 г. - более $600. Такой скачок цен на топливо резко повысил себестоимость рыбы, а также рыбопродукции. По ряду рыболовецких предприятий себестоимость рыбопродукции из минтая выросла за последние три года в 2 раза, из трески - в 2,4 раза, из палтуса - в 2,5 раза, но рыночная цена на рыбопродукцию на внутреннем рынке выросла всего на 1% на минтаевую, на 17% - на тресковую и палтусовую. Диспропорция между себестоимостью и ценами на рыботовары на рынках сбыта заводит рыбную отрасль в тупик. Повышение цен на рыботовары нереально, так как ограничивается потребительским спросом населения", - добавил депутат.

Депутаты рассмотрели предложение своего коллеги и решили вернуться к данному вопросу в конце месяца, подготовив проект постановления для отправки в Госдуму и субъекты федерации Дальневосточного округа. Депутаты надеются, что их коллеги из других дальневосточных субъектов федерации поддержат инициативу.

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