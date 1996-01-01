Алтай приглашает Приморье к сотрудничеству

25 октября во Владивосток прибывает торгово-экономическая миссия Алтайского края, чтобы наладить партнерские отношения с приморскими бизнесменами.

Приморская торгово-промышленная палата оказывает делегации организационную поддержку и приглашает предпринимателей края и приморской столицы на встречу с делегацией, которая пройдет в библиотеке им. Фадеева (Океанский пр-т, 18) 27 октября (начало в 10.00).

Просьба подтвердить участие в мероприятии до 26 октября включительно по тел.: (4232)43-38-34, 74-35-00. Контактное лицо - Юрий КОВАЛЕНКО.