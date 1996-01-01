Золотые "хвосты"

Оказывается, не только владивостокцы, но и кавалеровцы пьют плохую воду - в нее попадают тяжелые металлы и токсичные вещества из штолен заброшенных и незаконсервированных рудников. Решить проблему очистки воды готово кавалеровское ЗАО научно-производственное предприятие "Наука. Экология. Производство" ("НЭП"). Но для этого нужны деньги, и немалые.

Для того, чтобы заработать деньги, нэповцы задумали реализовать в районе проект по исследованию и последующей переработке шламов (отходов) оловянных хвостохранилищ, попросту "хвостов", оставшихся от деятельности Хрустальненского ГОКа. Подробно об этой идее "ЗР" рассказал гендиректор ЗАО НПП "НЭП" Сергей САВИН:

- "НЭП" создан в 2002 г., учредителями стали 7 физических лиц. Мы задались целью наладить в районе переработку отходов горно-обогатительного производства с извлечением полезных металлов из хвостохранилищ рудников. А заработанные средства решили вкладывать в исследование рудничных вод и отработку технологий по извлечению из воды вредных веществ. Проект выгодный: спрос на олово на мировом рынке и цена на него растут. Мы заключили договор с Забайкальским НИИ на исследование проб шламов из наших хвостохранилищ и уже предоставили туда две пробы: ученые подтвердили наличие металлов в отходах - олова, золота, серебра.

- Говорят, технологию по переработке отходов оловянных "хвостов" успешно используют в Хабаровском крае.

- Да, в п. Горном Комсомольского района, где ранее находился Солнечный ГОК. Мы ездили туда в 2002 г., побывали в ООО "Дальолово", где применяют технологию переработки оловянных отходов с помощью мультигравитационных сепараторов. Там не только наладили переработку песков и шламов, но даже запустили два рудника.

"Дальолово" - дочернее предприятие Новосибирского оловометаллургического комбината. Это он сначала довел оловянщиков "до ручки", своевременно не расплачиваясь за поставленное сырье, а потом взялся инвестировать переработку отходов. В п. Горном не была разграблена обогатительная фабрика, на складе лежали готовые мультигравитационные сепараторы, требовалось совсем немного денег, чтобы запустить производство по перелопачиванию отходов хвостохранилищ. Тем более, в отличие от Кавалерово, расположенного в 200 км от железнодорожной магистрали, п. Горный находится всего в 30 км от железнодорожной ветки. Можно было бы, конечно, обратиться за инвестициями к новосибирцам, но мы не хотим работать за копейки: мы будем работать, а новосибирцы - деньги считать, как это произошло в п. Горном.

- На что же вы рассчитываете?

- Мы ищем инвесторов самостоятельно. Ведем переговоры с фирмами из Южной Кореи, Китая. Они проявляют интерес к проекту. Хотя вначале мы надеялись на поддержку краевой администрации, обращались в комитет по природным ресурсам и экологии. Нам ответили: идея хорошая, проект по исследованию "хвостов" в 2003 г. включили в план мероприятий по финансированию геологоразведочных работ, для нас было предусмотрено выделить 800 тыс. руб. из краевого бюджета. Мы также выиграли краевой конкурс на проведение такого исследования в ноябре 2003 г. Но денег так и не дождались. Вместо этого нам прислали письмо из комитета по природным ресурсам администрации края, где было сказано, что переработка местных "хвостов" нецелесообразна и экономически неэфффективна. Обращались к полпреду президента в ДВФО Константину ПУЛИКОВСКОМУ, тот нас снова переадресовал к краевой администрации, а та в лице вышеупомянутого комитета по природным ресурсам отделалась отпиской: мол, будут свободные деньги - поможем. Существуют краевые целевые программы по отходам, по чистой воде, но мы со своими проектами туда не попали.

- Какие у вас основания утверждать, что местные жители, возможно, пьют загрязненную воду?

- После закрытия рудников осталось много отходов горного производства, незаконсервированных горных выработок - все это создало в районе ситуацию, близкую к экологической катастрофе. По нашей инициативе в апреле прошлого года была создана комиссия, в состав которой вошли полпреды СЭС, рыбоохраны, комитета по природным ресурсам райадминистрации, ТИНРО, ЗАО НПП "НЭП". Мы взяли 8 проб воды из штолен рудников "Центрального", "Высокогорского", "Силинского", "Юбилейного", "Хрустального". Для исследования проб в ТИНРО надо было заплатить по $ 800 за каждую пробу. Мы заплатили за изучение одной - из штольни "Капитальной" рудника "Центрального" близ п. Рудный. Установлено, что в воде этой содержание вредных веществ намного превышает допустимую норму. Так, цинка в ней больше положенного в 160 раз, кобальта - в 2,5 раза, марганца - в 375 раз, кадмия - в 1,2 раза, меди - в 130 раз, никеля - в 9,5 раз, железа - в 112 раз. Вода из штолен, попадая в местные реки и водоемы, загрязняет их токсичными элементами, в том числе попадает она и в нерестовую речку Зеркальную, в реку Высокогорскую, из которой пьют воду жители п. Кавалерово и в верховьях которой находятся два рудника - "Высокогорский" и "Силинский". Река Зеркальная всегда была нерестовой, сюда заходили на нерест кета и сема, раньше она ничем не уступала главной нерестовой реке края - Аввакумовке, находящейся в Ольгинском районе.