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Государство сгонит фермеров в кооперативы
На прошлой неделе в Москве в присутствии премьер-министра РФ Михаила ФРАДКОВА прошло расширенное заседание коллегии Минсельхоза РФ, на котором обсуждались положения национального проекта "Развитие АПК". Проект предусматривает льготное кредитование фермерских, личных подсобных хозяйств и других организаций малого агробизнеса, которые ежегодно смогут получать до 20 млрд руб.
В Минсельхозе уже подсчитали, что такая программа поддержки сможет увеличить производство в ряде отраслей сельского хозяйства, однако эксперты и участники рынка полагают, что для больших фермерских хозяйств размер оказываемой государственной помощи должен быть в 4 раза больше.
Согласно данным Минсельхоза, в настоящее время личные подсобные хозяйства граждан производят 92% картофеля, 80% овощей, 53% мяса, более 52% молока и 27% яиц. В России также насчитывается 260 тыс. фермерских хозяйств, которые производят около 6% валовой продукции сельского хозяйства. Создание программы госкредитования вызвано сентябрьским заявлением президента ПУТИНА, который назвал развитие агропромышленного комплекса в числе приоритетов для страны в ближайшие годы.
По некоторым сведениям, для реализации программы "Развитие АПК" в 2006 г. на субсидирование процентной ставки по кредитам планируется направить 2,9 млрд, а в 2007 г. - 3,67 млрд руб. Это позволит субсидировать 95% ставки рефинансирования ЦБ. Предполагается, что оставшиеся 5% будут просубсидированы за счет региональных бюджетов. Эти средства позволят привлекать ежегодно до 20 млрд руб. кредитных ресурсов на развитие производства фермерских и личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Причем личные подсобные хозяйства смогут привлекать кредиты до 300 тыс. руб., фермерские - до 3 млн руб., потребительские кооперативы - до 10 млн руб.
Эксперты и участники рынка отмечают, что до появления проекта "Развитие АПК" в России еще не было программ по кредитованию личных подсобных хозяйств, хотя, по мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия РЫЛЬКО, граница между фермерским, личным подсобным хозяйством и сельхозпредприятием в современных условиях достаточно условна. "У нас есть фермерские хозяйства, которые производят больше продукции, чем расположенные рядом сельхозпредприятия", - заявил он.
Председатель Ассоциации фермерских хозяйств Ейского района Краснодарского края Петр ЩЕРБАК полагает, что предлагаемые правительством условия кредитования будут востребованы владельцами подсобных хозяйств. "Мне кажется, что для подсобных хозяйств 300 тыс. руб. ежегодного кредита - это очень хорошее подспорье", - сказал г-н Щербак.
Относительно кредитов на развитие фермерских хозяйств мнение экспертов не столь однозначное. В этом случае все зависит от размеров хозяйств, от их объемов производства. Тем не менее аналитики рынка сходятся на том, что если говорить о крупных фермерских хозяйствах, то цифра в 3 млн руб. однозначно мала. "На мой взгляд, в зависимости от величины хозяйства необходимо по меньшей мере 12-16 млн руб.", - считает Петр Щербак. Такого же мнения придерживается и директор Института аграрного маркетинга Елена ТЮРИНА. "На эти деньги фермеры не смогут, например, построить убойный цех, купить оборудование по охлаждению молока или мини-элеватор", - сказала г-жа Тюрина. При этом она отмечает, что в любом случае такая помощь фермерам все же лучше, чем совсем ничего.
Более перспективным направлением программы "Развитие АПК" эксперты рынка считают создание при участии "Россельхозбанка" кредитных кооперативов. По мнению чиновников Минсельхоза, ныне существующие 530 сельских кредитных кооперативов имеют слабую капитальную базу и значительный дефицит ресурсов, однако, по словам Дмитрия Рылько, в тех регионах, где есть поддержка властей, кредитные кооперативы работают нормально. Данная часть проекта предполагает, что в 2006 г. в уставный капитал "Россельхозбанка" будет перечислено из федерального бюджета 3,7 млрд руб. на создание 600 кредитных кооперативов по обслуживанию мелких товаропроизводителей, а в 2007 г. - 5,7 млрд руб. для создания еще 400 таких организаций. Также привлекать финансовые ресурсы будет система земельно-ипотечного кредитования, которой смогут воспользоваться 5 тыс. хозяйств со средним наделом земли 100 га. Авторы проекта верят, что реализация этих мер позволит на 5-7% увеличить производство продукции в фермерских и личных подсобных хозяйствах.
Между тем один из экспертов рынка, пожелавший остаться неназванным, поделился своим взглядом на затею с "Россельхозбанком". По его словам, банк пытается прибрать к рукам создание кредитных кооперативов в стране, заадминистрировав этот процесс. Также, как он считает, плохо то, что банк будет сам решать, что делать с тем финансовым ресурсом, который ему предоставит государство. "Здесь есть и плюсы, и минусы. Главное в этом деле - избежать "компанейщины", - говорит эксперт. Кредитные кооперативы работают лучше, когда идеи создаются "снизу", а не насаждаются "сверху".
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