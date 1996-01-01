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Подвальные помещения с молотка не пойдут

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Городская администрация завершила подготовку к приватизации своих объектов. Продажа муниципальной недвижимости начнется через две недели", - сообщил "ЗР" директор агентства по продаже муниципальных земель и недвижимости Сергей МАРДАНШИН.

Напомним, что первоначальная дата торгов была обозначена в начале августа, потом плавно перетекла на сентябрь, затем на октябрь. Между тем задержки были вызваны объективными причинами. Первая заключалась в том, что оценочные компании, которые администрация выбрала в результате проведенного конкурса, не уложились в установленные сроки. Причина задержки оказалась более чем банальна: предприниматели не пускали оценщиков в помещения, арендуемые у городской администрации. Вторая причина заключалась в том, что помимо инвентаризации на ряд объектов было необходимо зарегистрировать право муниципальной собственности. То есть оказалось, что здания и помещения числятся на балансе города, но привести в порядок документы предыдущая администрация поленилась.

"Однако все эти проблемы решены, - заявил Сергей Марданшин. - Отчеты оценочных компаний уже получены. Правда, стоит заметить, что не все 500 объектов, указанные в плане приватизации на 2005 г., будут выставлены на торги. Около 80 помещений, в которых сегодня находятся федеральные структуры, находятся в подвешенном состоянии".

В общем, в этой части приватизации Владивостока образовался правовой вакуум. Получается, что в соответствии с законодательством мэрия обязана эти объекты приватизировать. Но понятно, что никто из чиновников не выселит федеральную структуру, вроде районного отделения милиции, а те в свою очередь выкупать свои здания никогда не станут. Еще несколько месяцев назад вице-мэр Владивостока Николай КОРОЛЕВ в интервью "ЗР" высказал мнение, что постепенно с федералами удастся договориться. Как оказалось, федеральные структуры все предложения администрации о решении этой проблемы отвергли. При этом краевой арбитражный суд вынес определение наложить запрет на действия администрации в отношении подобных зданий.

"Возможно, правильный выход из этой ситуации подскажет один из регионов России. Ведь не один Владивосток занимается приватизацией. К сожалению, пока информации по этому вопросу у нас нет. Отсутствуют даже судебные прецеденты в данной области, поэтому судьба этих зданий просто "зависла", - утверждает Сергей Марданшин.

Также не будут выставлять на торги и подвальные помещения. Вступивший в силу Жилищный кодекс несколько спутал планы городских чиновников. Теперь они не хотят рисковать и получать иски от тех арендаторов, в чьих подвалах находятся вентиля и задвижки общего пользования. Таким образом, около 70 объектов также находятся в подвешенном состоянии.

"Остальные помещения, а это около 350 объектов, к продаже готовы. Наша организация хотела бы, чтобы к торгам готовы были и сами предприниматели. Многие уже приходили к нам за консультациями. Могу отметить, что в торгах будут участвовать не только предприниматели, арендующие помещения, но и бизнесмены, которые, пользуясь возможностью, хотят обзавестись недвижимостью", - рассказывает Сергей Марданшин.

Позаботились организаторы торгов и о том, чтобы не было сговора между потенциальными покупателями. Предложения о цене будут приниматься в закрытой форме. Но вначале на каждый объект в СМИ будет опубликовано информационное сообщение, а потом в течение месяца агентство будет принимать заявки и задатки от покупателей. Размер задатка - 10% от стартовой стоимости, указанной в информационном сообщении.

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