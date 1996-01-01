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"Ост-Оптик-К" признана устойчиво развивающейся компанией
Эта номинация присуждена компании Институтом устойчивого развития в сентябре.
Как сообщил "ЗР" генеральный директор "Ост-Оптик К" (лазерная и контактная коррекция зрения) Александр МЯГКИХ, вручение соответствующего сертификата - это еще одно подтверждение того, что компания работает правильно. Номинация присуждается владивостокским компаниям уже полгода каждый месяц.
Первый сертификат был вручен в мае. О целях конкурса "ЗР" рассказал проектный менеджер Института устойчивого развития Евгений МАЛОРОСЬЯНОВ:
- Мы преследовали, во-первых, исследовательские цели: мы - Институт устойчивого развития, и устойчиво развивающиеся компании нам интересны как предмет исследования. А во-вторых, мы хотим опровергнуть существующий стереотип о том, что хороших компаний в России и на Дальнем Востоке, в частности, мало, а те, что есть - коррумпированы и созданы лишь для того, чтобы сорвать куш и исчезнуть. Мы хотели признать заслуги успешных компаний.
Компании оцениваются по более чем 30 критериям. Методология исследований включает в себя несколько встреч с руководством компании, сотрудниками и клиентами, во время которых они отвечают на специальные вопросы. Кроме того, исследуется информация, в том числе СМИ. Из номинантов за каждый месяц по итогам года будет выбран победитель.
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