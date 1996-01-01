Теша с офшорным душком

Через полтора года конкурсного управления на Владивостокском рыбокомбинате произошла смена кредиторов, и на смену "Граспу" пришла зарегистрированная на Сейшельских островах офшорная компания. Судьба комбината остается до сих пор нерешенной - за $9 млн его не удалось продать и с трех попыток.

На примере судьбы Владрыбокомбината можно проследить все периоды первоначального накопления капитала в современной России и стандартные последствия "хапнического" капитализма.

Вначале флагман приморской рыбопромышленности, призванный обеспечивать консервами всю страну до Урала, достался заместителю по рыбной промышленности секретаря крайкома КПСС Юрию ЛОГИНОВУ. Потом, в бандитские 90-е, комбинат благополучно избавился от флота, а дело по последнему лакомому куску - РТМСК "Тосно" до сих пор еще не закрыто. По всей видимости, в последнюю схватку за предприятие ввязались краевые власти, иначе смену кредиторов в последний момент и не объяснишь.

Напомним, что беды комбината начались с продажи "Тосно" - деньги за него, около 110 млн руб., предприятие так и не получило и поэтому не смогло рассчитаться за кредит в 70 млн руб., взятый в Сбербанке. Этот кредит и стал основой кредиторской задолженности, которая привела предприятие к финансовому кризису. В то время, как судно фигурировало в разных делах и меняло владельцев, которые его нещадно эксплуатировали, комбинат приходил в упадок. Отчаявшись вернуть деньги за судно и видя, что развить предприятие своими силами не удастся, а кредит больше никто не даст, менеджмент ВРК инициировал процедуру банкротства. Судьба "Тосно" не менее печальна - в последний раз его арестовали по делу о невыплате заработной платы рыбакам, тогда его хозяином оказалась безымянная организация из Москвы.

Позже Сбербанк переступил задолженность компании "Грасп", действовавшей не только в своих интересах. За этой сделкой стоял административный ресурс, поскольку такой лакомый кусок приватизированной госсобственности кому попало, как правило, не продают. В пользу этого довода говорит и поведение основного кредитора - он не протестовал против завышенной цены продажи предприятия, и на последнем собрании кредиторов 6 октября проголосовал против продажи предприятия по частям. Хотя, по логике вещей, все ожидали от него иного - кредитор должен быть заинтересован в скорейшем возврате своих средств, а при продаже по частям за задолженность можно было получить часть весьма ликвидной недвижимости.

Это было бы выгоднее и логичнее, но этого не произошло, так же, без видимой логики и объяснения причин от борьбы за комбинат отказались многие видные бизнесмены, причем не только из родного Приморья. Сегодня сложилась весьма неоднозначная ситуация, уже прошло полтора года с начала конкурсного производства, но по тем или иным причинам продать комбинат единым лотом не удалось. Поэтому возможны два варианта развития ситуации. При первом комбинат будут продавать по частям, но для этого нужно продлевать конкурсное управление еще минимум на полгода, что весьма не однозначно с точки зрения законодательства по банкротству.

При втором варианте комбинат можно продать и единым лотом. За меньшую, более справедливую цену. Но против этого варианта выступает не только собственник, который довел ВРК до банкротства, но и кредитор, который, скорее всего, действует по указке свыше. В общем, все это похоже на некий тупик, либо хозяева предприятия через полтора года противостояния все-таки договорились и теперь хотят избавиться от третьей стороны в лице конкурсного управляющего, либо на этом мысль останавливается. Иначе для чего использовать офшорные схемы, которые только привлекут излишнее внимание, как не для того, что бы скрыть хорошо известную фамилию.

В этой ситуации жаль рабочий коллектив, ведь офшорному хозяину можно будет, не боясь ответственности, перепрофилировать предприятие, и вместо рыбокомбината сделать, например, складские помещения или увеличить холодильные мощности - денег будет больше, а издержки сократятся. Непонятно только одно: почему бы, воспользовавшись тем же административным ресурсом, не взять и восстановить некогда могущественное предприятие?