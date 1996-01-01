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"Вымпелком" определился. С и.о. дальневосточного директора
Исполняющим обязанности регионального директора ОАО "Вымпелком" Дальневосточного региона назначен Булад СУБАНОВ, сообщается в пресс-релизе компании.
Ранее Б.Субанов занимал должность директора филиала "Вымпелкома" в Кемерове. В июле 2005 г. он возглавил процесс интеграции приобретенной "Вымпелкомом" компании "Сахалин Телеком Мобайл" (СТМ).
Сегодня абонентская база "Билайн" на Дальнем Востоке превышает 1 млн пользователей. По данным аналитического агентства J'son & Partners, доля рынка "Вымпелкома" в регионе составляет около 20%, проникновение сотовой связи на Дальнем Востоке составляет 41% при общероссийском показателе 73%.
"Вымпелком" вышел на рынок Дальнего Востока 30 июня прошлого года с приобретением местного оператора сотовой связи ОАО "Даль Телеком Интернэшнл", имеющего лицензии на оказание услуг сотовой связи в Амурской области, Хабаровском крае и на Камчатке. 13 июля 2005 г. в состав группы компаний "Вымпелком" вошел "Сахалин Телеком Мобайл". Таким образом, сейчас компания предоставляет свои услуги на территории четырех из тринадцати регионов Дальневосточного региона (по лицензионному делению Минсвязи).
ДосьеВ группу компаний "Вымпелком" входят операторы сотовой связи, предоставляющие услуги под торговыми знаками "Билайн" в России и Beeline, K-mobile и EXCESS в Казахстане.
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