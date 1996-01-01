"Вымпелком" определился. С и.о. дальневосточного директора

Исполняющим обязанности регионального директора ОАО "Вымпелком" Дальневосточного региона назначен Булад СУБАНОВ, сообщается в пресс-релизе компании.

Ранее Б.Субанов занимал должность директора филиала "Вымпелкома" в Кемерове. В июле 2005 г. он возглавил процесс интеграции приобретенной "Вымпелкомом" компании "Сахалин Телеком Мобайл" (СТМ).

Сегодня абонентская база "Билайн" на Дальнем Востоке превышает 1 млн пользователей. По данным аналитического агентства J'son & Partners, доля рынка "Вымпелкома" в регионе составляет около 20%, проникновение сотовой связи на Дальнем Востоке составляет 41% при общероссийском показателе 73%.

"Вымпелком" вышел на рынок Дальнего Востока 30 июня прошлого года с приобретением местного оператора сотовой связи ОАО "Даль Телеком Интернэшнл", имеющего лицензии на оказание услуг сотовой связи в Амурской области, Хабаровском крае и на Камчатке. 13 июля 2005 г. в состав группы компаний "Вымпелком" вошел "Сахалин Телеком Мобайл". Таким образом, сейчас компания предоставляет свои услуги на территории четырех из тринадцати регионов Дальневосточного региона (по лицензионному делению Минсвязи).