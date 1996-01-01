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Как правильно применить налоговый вычет по ЕСН
В основном завершены камеральные проверки налоговых деклараций по единому социальному налогу за 2004 г. Один из моментов, на которые налоговые органы обращают особое внимание в ходе камеральной проверки, - это правильность применения налогового вычета.
В случае если сумма налогового вычета по ЕСН, заявленного в налоговой декларации, превышает сумму фактически уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, налоговые органы направляют требование об уплате задолженности по ЕСН, пени и предъявляют штрафные санкции согласно п. 1 ст. 122 НК РФ.
В отдельных случаях налоговые органы настаивают на внесении изменений в налоговую декларацию и указании в качестве налогового вычета уплаченных, а не начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Законны ли такие требования налоговых органов? Согласно п. 2 ст. 243 НК РФ, сумма налога, подлежащая уплате в федеральный бюджет, уменьшается налогоплательщиками на сумму начисленных ими за тот же период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (налоговый вычет) в пределах таких сумм, исчисленных исходя из тарифов страховых взносов, предусмотренных Федеральным законом от 15.12.01 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации".
Однако в абзаце 4 п. 3 ст. 243 НК РФ указано, что в случае, если в отчетном (налоговом) периоде сумма примененного налогового вычета превышает сумму фактически уплаченного страхового взноса за тот же период, такая разница признается занижением суммы налога, подлежащего уплате, с 15-го числа месяца, следующего за месяцем, за который уплачены авансовые платежи по налогу.
Таким образом, п. 2 ст. 243 НК РФ предусматривает уменьшение ЕСН на сумму начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а п. 3 ст. 243 НК РФ указывает, что в случае неполной уплаты страховых взносов неуплаченная сумма является недоимкой по ЕСН с вытекающими последствиями - начислением пеней, взысканием штрафа. Одновременно эта же сумма является недоимкой по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, за неуплату которой также предусмотрены пени и штрафы. Не возникает ли в этом случае двойная уплата налога и страховых взносов и двойная ответственность? Начнем с порядка заполнения налоговой декларации по единому социальному налогу.
Форма налоговой декларации, которую налогоплательщики должны были представить по итогам 2004 г. в налоговые органы не позднее 30 марта 2005 г., и порядок ее заполнения утверждены приказом Минфина России от 10.02.2005 № 21н. В соответствии с установленным порядком по строке 0300 декларации отражается сумма примененного налогоплательщиком за налоговый период налогового вычета в виде сумм начисленных за тот же период платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование.
С такой позицией согласна и Федеральная налоговая служба. В письме от 01.11.2004 № 05-0-09/32@ налоговое ведомство, направляя контрольные соотношения показателей расчета по единому социальному налогу, используемые при проведении камеральных налоговых проверок, указало: "Судебная арбитражная практика подтверждает, что налоговый вычет при исчислении единого социального налога в федеральный бюджет должен применяться в сумме начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование". И, действительно, арбитражные суды занимают практически единую позицию по данному вопросу.
Как правило, предметом рассмотрения судами, в том числе в указанных решениях, являлась правомерность применения штрафа на основании п. 1 ст. 122 НК РФ.
Согласно п. 1 ст. 122 НК РФ, неуплата или неполная уплата сумм налога в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога или других неправомерных действий (бездействия) влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченных сумм налога.
На основании ст. 106 НК РФ налоговым правонарушением признается совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое в Кодексе установлена ответственность. Обязанность по доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового правонарушения и виновности лица в его совершении, возлагается на налоговые органы.
По мнению арбитражных судов, сам факт предъявления к вычету сумм правильно начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не образует состав правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 122 НК РФ.
Привлечение к ответственности по ст. 122 НК РФ возможно только за совершение указанных в этой статье деяний (действий или бездействия), а именно при занижении налоговой базы по ЕСН, неправильном начислении суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и тому подобное.
ФАС Волго-Вятского округа в постановлении от 07.02.2005 № А39-3863/2004-273/11 указал, что неуплата начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в бюджет Пенсионного фонда РФ не является неправомерными действиями налогоплательщика в отношении исчисления и уплаты единого социального налога и влечет ответственность, предусмотренную в п. 2 ст. 27 Федерального закона N 167-ФЗ.
Но ФАС Московского округа в постановлении от 04.04.2005 по делу N КА-А41/2225-05, проанализировав те же нормы пунктов 2 и 3 ст. 243 НК РФ, пришел к противоположному выводу: налоговые вычеты возможны только в размере фактически уплаченных страховых взносов, а в случае превышения налогового вычета по сравнению с уплаченными страховыми взносами разница признается занижением суммы налога. В связи с чем налогоплательщик был привлечен к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ.
Вместе с тем на недопустимость применения санкций, установленных ст. 122 НК РФ, обращено внимание в ответах работников налоговых органов на частные запросы налогоплательщиков. Так, разъяснено, что вопрос привлечения налогоплательщика к налоговой ответственности "должен рассматриваться с учетом Определения Конституционного суда РФ от 04.07.2002 N 202-О, в котором указано на невозможность применения санкций ст. 122 НК РФ при отсутствии вины лица в совершении правонарушения, то есть неуплата правильно исчисленных налогов в результате отсутствия денежных средств на счете не влечет привлечение к ответственности".
Итак, если по итогам налогового периода сумма налогового вычета превышает сумму уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, то у налогоплательщика возникает недоимка по единому социальному налогу, которая подлежит взысканию налоговыми органами, и недоимка по страховым взносам, подлежащая взысканию органами Пенсионного фонда РФ в судебном порядке, а также начисляются "двойные" пени.
Уплата сумм недоимок по ЕСН и страховым взносам одновременно приведет к завышению суммы ЕСН, а следовательно, занижению налогооблагаемой прибыли. Как быть? К сожалению, и Минфин России в письме от 18.01.2005 N 03-05-02-04/3, и налоговые органы настаивают на уплате обеих сумм. Поддерживают такую позицию и арбитражные суды.
Таким образом, если по итогам налогового периода - 2004 г. сумма налогового вычета по единому социальному налогу превышает сумму уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, то выходом из законодательной коллизии п.2 и 3 ст. 243 НК РФ прежде всего являются погашение недоимки по страховым взносам и уплата пени по недоимке по ЕСН и страховым взносам.
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