Налоговики решили быть понятными

Налоговики решили разработать разъяснительные материалы, которые помогут российским налогоплательщикам разобраться во всех хитросплетениях нормативных актов. Причем в них будет использован как российский, так и зарубежный опыт работы налоговых органов. Но поскольку самостоятельно разобраться с этим вопросом фискалы не в состоянии, они привлекают к подготовке разъяснений сторонних специалистов.

Консультант, с которым ФНС заключит контракт, обязан будет проанализировать практику работы иностранных налоговиков, подготовить проект концепции по подготовке разъяснительных материалов, а также сами разъяснения по налоговому законодательству.

В частности, разложить по полочкам декларационную кампанию, имущественные налоги с физлиц и спецрежимы для предпринимателей.

Еще одна, не менее важная задача - продумать и составить толковый словарь терминов и определений, которые применяются в налоговом законодательстве.