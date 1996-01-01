"Римбунан" вложит до $50 миллионов

Объединение компаний "Римбунан Хиджау Групп" вложит в развитие деревообработки в Хабаровском крае, по предварительной оценке, от 30 до 50 миллионов долларов. Об этом на встрече с губернатором края заявил президент группы Тионг ХЬЮ КИНГ.

Речь, в частности, идет о создании деревообрабатывающих фабрик и производстве на территории края древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ). В настоящее время идет выбор будущего места расположения деревообрабатывающих предприятий.