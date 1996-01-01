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Золотая встреча
На прошедшей неделе состоялась встреча губернатора Хабаровского края Виктора ИШАЕВА с Джеймсом КРОССОМ, руководителем компании Highland Gold Mining Ltd., которая владеет лицензиями на освоение нескольких золоторудных месторождений, в том числе на территории Хабаровского края.
В начале 2002 года эта компания приобрела акции золотодобыващего предприятия "Многовершинное", расположенного в Николаевском районе края, и в декабре того же года разместила их на Лондонской фондовой бирже с целью привлечения инвестиций в дальнейшее развитие месторождения. В 2004 году в ЗАО "Многовершинное" было инвестировано более $6 млн. Предприятие вышло в лидеры по добыче драгоценного металла.
В ходе встречи в правительстве края директор Highland Gold заявил о намерении его компании участвовать в аукционе по продаже лицензии на разработку еще одного месторождения на территории края - Белая Гора. Аукцион намечен на конец октября этого года. Джеймс Кросс рассматривает это как возможность дальнейшего расширения своего бизнеса.
Губернатор края Виктор Ишаев отметил, что краевые власти пристально следят за судьбой ЗАО "Многовершинное", поскольку от его успешной деятельности во многом зависит экономическая и социальная стабильность в Николаевском районе. В ходе беседы он подчеркнул, что Правительство края заинтересовано в успешной работе "Многовершинного" и на своем уровне будет оказывать предприятию необходимую поддержку.
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