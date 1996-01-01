www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.46 р. 100 JPY: 61.41 р.
EUR: 79.14 р. 10 CNY: 10.01 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Золотая встреча

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На прошедшей неделе состоялась встреча губернатора Хабаровского края Виктора ИШАЕВА с Джеймсом КРОССОМ, руководителем компании Highland Gold Mining Ltd., которая владеет лицензиями на освоение нескольких золоторудных месторождений, в том числе на территории Хабаровского края.

В начале 2002 года эта компания приобрела акции золотодобыващего предприятия "Многовершинное", расположенного в Николаевском районе края, и в декабре того же года разместила их на Лондонской фондовой бирже с целью привлечения инвестиций в дальнейшее развитие месторождения. В 2004 году в ЗАО "Многовершинное" было инвестировано более $6 млн. Предприятие вышло в лидеры по добыче драгоценного металла.

В ходе встречи в правительстве края директор Highland Gold заявил о намерении его компании участвовать в аукционе по продаже лицензии на разработку еще одного месторождения на территории края - Белая Гора. Аукцион намечен на конец октября этого года. Джеймс Кросс рассматривает это как возможность дальнейшего расширения своего бизнеса.

Губернатор края Виктор Ишаев отметил, что краевые власти пристально следят за судьбой ЗАО "Многовершинное", поскольку от его успешной деятельности во многом зависит экономическая и социальная стабильность в Николаевском районе. В ходе беседы он подчеркнул, что Правительство края заинтересовано в успешной работе "Многовершинного" и на своем уровне будет оказывать предприятию необходимую поддержку.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru