Лесу не нужны инвестиции?

В последнее время лесные богатства приамурской тайги привлекают к себе все больше любителей легкой наживы. Быстро "обработал" лесную деляну, продал за полцены бревна, получил доход, желательно наличными, и был таков. И остаются после таких горе-хозяйственников только пеньки да искореженный тракторами молодняк. А вот настоящих хозяев, которые могут рачительно распорядиться лесными ресурсами, значительно меньше.

В 2003 году в крае был создан Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров Хабаровского края, объединивший более 30 предприятий лесной отрасли края. Сейчас в его составе 36 участников. Среди них одна из крупнейших дальневосточных лесоэкспортных компаний - "Дальлеспром", а также холдинг ЗАО "Флора", Горинский, Эворонский, Шелеховский леспромхозы, компании "Форест-Старма", "Аркаим". На начало нынешнего года предприятия, которые являются членами Союза, заготовили и вывезли лес на экспорт в объеме 60% от общекраевой доли.

О том, каково быть "настоящими хозяевами", в интервью "ЗР" рассказал генеральный директор краевого Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Валерий ПИЛИПЕНКО.

- Это уже риторический вопрос: что лучше продавать - бревна или продукты их переработки?

- Естественно, каждый здравомыслящий человек, тем более специалист лесной отрасли, скажет, что перерабатывать лес мы должны на месте. И продавать в станы АТР продукцию глубокой переработки. Плюсов много. Во-первых, при производстве создаются дополнительные рабочие места. Во-вторых, вся прибавочная стоимость, полученная при этом, остается в родном отечестве. И налоги, которые непременно поступят в бюджеты всех уровней, окажутся для краевой копилки отнюдь не лишними.

Мы еще в 2003 году подготовили для правительства края "Основные направления развития переработки древесины в Хабаровском крае". Здесь были проанализированы и наши сырьевые ресурсы, и деревообрабатывающие мощности. Проведен сравнительный анализ рынков сбыта в Корее, Японии, Китае. А также просчитана ситуация на западных рынках сбыта. В этом году прошло заседание круглого стола с участием глав муниципальных образований, представителей министерств правительства края и членов союза. Тема - взаимоотношения между лесопользователями и административными органами "лесных" территорий в свете намечающегося строительства центров переработки древесины.

- Как выглядит в крае в процентном соотношении переработка леса к объемам заготовок?

- На Дальнем Востоке очень низкий уровень переработки леса. В крае -16,5%. Для сравнения, в Приморье - 17%. Среди краевых предприятий, которые стремятся выпускать лесопродукцию с высокой добавочной стоимостью, прежде всего, стоит выделить холдинг "Флора".

Так, на базе двух леспромхозов, Горинского и Эворонского, он стал заниматься изготовлением пиломатериалов. Сейчас холдинг приступил к реализации программы по изготовлению сухих клееных пиломатериалов. Сначала поставили котельную, которая работает на древесных отходах. Затем приобрели и смонтировали сушильные мощности. Они уже заработали. Третий этап - склейка древесины. Это брус, который будут делать по заказу потребителей. В настоящий момент они подошли вплотную к реализации данной программы. А также занялись расширением производства.

На Амурском ДОКе "Флора" решила возобновить производство плит. Два года назад приступили к осуществлению этого проекта. Сегодня реанимировано производство древесно-стружечных плит (ДСП) и организовано их ламинирование. Сейчас шведские и финские специалисты занимаются реконструкцией этого цеха, чтобы увеличить производственные мощности до 50 тыс. куб. метров. И уже в этом году цех выпустит 20 тыс. куб. метров ламинированных качественных плит ДСП. Также ведется работа по созданию предприятия по выпуску лущеного шпона мощностью 108 тыс. кубометров продукции ежегодно. Выпуск продукции намечен на 2007 год.

В компании "Аркаим" идет разработка проектной документации по производству 150 тыс. кубометров пиломатериалов и 110-120 тыс. кубометров плит ДСП. Это крупный проект, под который уже есть инвестиции.

Компания "Де-Кастрилес" занимается созданием лесопильного завода. Выход - 75 тыс. кубометров пиломатериалов. На предприятии также собираются выпускать сухие клееные изделия из древесины.

Средне-Амгунский леспромхоз прорабатывает вопросы строительства лесопильного завода мощностью 150 тыс. кубометров по переработке сырья и 75 тыс. кубометров по выпуску готовой продукции. А холдинг "Римбунан Хиджау" ведет строительство производственных мощностей по выпуску плит МДФ.

- Как формируется цена на экспортную лесопродукцию?

- В Хабаровске есть координационный орган - ценовая комиссия минлеспрома края. Мы являемся участником этой комиссии, где рассматривается ценовая политика на экспорт на месяц, квартал. Здесь каждый из участников может высказать свое мнение о стоимости экспортируемой древесины в страны АТР. И комиссия устанавливает рекомендуемые контрактные и минимальные (индикативные) цены, что является отправной точкой для экспортеров и российской таможни. Затем "Дальэкспортлес" доводит эти цены до экспортеров. Но рынок есть рынок. И сегодня, к сожалению, мы можем слабо влиять на ценовую политику зарубежных покупателей. Цену на наш лес они определяют сами, пользуясь нашей разобщенностью.

- Наверняка можно расширить глубокую переработку древесины в крае за счет инвестиций?

- Китайцы предлагают нам финансовые вливания, но на определенных условиях: вся производимая продукция должна вывозиться в Китай, а 80% работающих должен составлять китайский персонал. Выгодно ли это России? Нет! Япония готова брать у нас продукцию с высокой степенью переработки, к примеру, сухую доску. Но конечный продукт японцы предпочитает изготавливать все-таки у себя. Обидно, что родное государство стоит в стороне от развития лесного комплекса - особенно в Дальневосточном регионе.

- Как Союз помогает в поиске сбыта продукции внутри страны и за рубежом, а также в привлечении инвестиций?

- В нашей компьютерной базе данных есть более тысячи видов отечественного и зарубежного деревообрабатывающего оборудования. Есть свой эксперт по деревообработке, имеющий соответствующую квалификацию, его имя внесено в списки экспертов России. Если предприятия обращаются, мы им подсказываем, как эффективнее организовать производственный процесс.

После маркетинговых исследований рынков сбыта мы можем предоставить членам союза средние цены на продукцию переработки древесины (внутрироссийские и зарубежные).

Отмечу, что члены союза неплохо оснащены лесозаготовительной техникой: половина объема лесозаготовок в крае ведется при помощи импортных многооперационных комплексов - "Харвейстер", "Форвардер". По России мы занимаем 1-е место по освоению импортной лесозаготовительной техники. На вывозке леса, в основном, используем большегрузные лесовозы "Мицубиси", "Камацу", "Мерседесы", в мелких фирмах - "КамАЗы", "Уралы". Сегодня вес зарубежного лесного автопоезда (полезной нагрузки) достигает 50-60 тонн.

- Каковы итоги первого Дальневосточного международного экономического конгресса для лесной отрасли края?

- Главное, что прозвучало на конгрессе, - обеспечить рациональное лесопользование лесных ресурсов Востока России, поднять переработку древесины, создать необходимые условия для ее развития. Сегодня 30-35% заготовленной древесины, которая относится к категории низкотоварной (баланс, дрова), бросается в лесу из-за отсутствия необходимых перерабатывающих мощностей. Вывозить эту "низкотоварку" убыточно: возможная прибыль не покрывает даже транспортных расходов. Надо в крае развивать целлюлозно-бумажное и плитное производство. Был раньше в Амурске целлюлозно-картонный комбинат (ЦКК), который потреблял в год 1 млн 600 тыс. кубометров древесины в год, Хорский гидролизный завод "съедал" около 400 тыс. кубометров дров ежегодно. На конгрессе были внесены предложения по строительству в Хабаровском крае ЦКК в Амурске, термомеханической массы (для производства бумаги, картона) в пос. Хор, плит ОSB с ориентировочно-направленной стружкой, которые нужны для домостроения. Проекты вызвали интерес иностранцев.