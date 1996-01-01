Мосты Колымского тракта

Все начиналось в 1991 году. Именно тогда в Магаданской области еще совсем молодое предприятие взялось за реконструкцию пришедших в негодность деревометаллических ферм мостов конструкции ГАУ-ЖУРАВСКОГО, которые были построены в 40-60-е годы прошлого века.

Технология восстановления несущей способности этих мостов нарабатывалась совместно с сотрудниками кафедры "Мосты, основания и фундаменты" Хабаровского государственного технического университета. Эта разработка и стала визитной карточкой "Спецмоста" в самом начале пути. Технология позволила реанимировать многие мосты, которые, казалось, уже были обречены, на дорогах Якутии, Чукотки и Магаданской области. Причем в сжатые сроки и с минимальными затратами.

Одна из особенностей предприятия в том, что оно не является правопреемником государственных организаций, существовавших ранее. Производственный потенциал НПО "Спецмост" нарабатывало в условиях жесткой конкуренции с крупнейшими мостостроительными организациями региона. Очевидно, что компании это удалось. Сегодня "Спецмост" имеет полномочия по контролю качества ремонта и строительства мостов на Дальнем Востоке. Для этого в НПО создана даже своя строительная лаборатория.

Работать компании приходится в не самых благоприятных условиях, принимая во внимание суровый климат и геологические особенности региона. Тем не менее, результаты говорят сами за себя. К примеру, реализация рабочего проекта моста через реку Брюнгадэ на федеральной трассе "Колыма" Якутск - Магадан в Республике Саха (Якутия) с металлобетонными пролетными строениями системы Гау-Журавского. Предполагаемый экономический эффект - 40%. При разработке технического решения были выполнены специфические требования ФДС России, Региональной дирекции № 1 "Дороги Востока", технического задания ГУПАД "Колыма". Объект введен в эксплуатацию в сентябре этого года и был наиболее значимым для всего коллектива.

Кстати, термин "научно-" в названии организации присутствует не просто так. Специалисты объединения до сих пор тесно работают с кафедрой "Мосты, основания и фундаменты" ХГТЭУ (сейчас - Тихоокеанский государственный университет), реализуя на практике перспективные решения. Решения, которые помогают коллективу осуществлять проекты нештатного уровня. В качестве примера можно привести ремонт опор моста через реку Индигирка. Инженерные и технологические сложности - это своеобразная изюминка в работе предприятия, без которой коллективу, наверное, было бы не так интересно жить и творить...

В НПО постоянно придумывают и разрабатывают что-то новое. Для этих целей привлекают крупнейших на Дальнем Востоке специалистов в области мостостроения. Одна из таких разработок - метод усиления - уширения пролетных строений моста за счет установки металлических консолей к балкам, что обеспечивает увеличение габарита проезжей части до современных требований. Эти работы были выполнены на автодороге Хабаровск - Владивосток в 1998-999 годах.

На сегодняшний день НПО "Спецмост" выходит на новый уровень сложности производства - реконструкция существующих мостов с увеличением габарита проезжей части до 11,5 метров при обеспечении грузоподъемности моста под нагрузку А11 и НК-80 и существенном снижении стоимости работ по отношению к строительству нового моста.

Вместе с тем, о текущем содержании всех типов мостов на эксплуатируемых дорогах, в том числе территориальных, предприятие тоже не забывает. При этом диагностика технического состояния мостов с формированием компьютерного банка данных, обследование, контроль качества ремонта мостовых сооружений, выполняемые НПО "Спецмост", позволяют вести ежегодное наблюдение за ними.

В настоящее время приоритеты деятельности находятся на трассе Якутск-Магадан, на этой дороге НПО "Спецмост" работает с 1996 года. Введены в эксплуатацию пять мостовых переходов, в стадии ремонта и строительства находятся четыре объекта.

Успешная строительная деятельность - заслуга высококвалифицированного персонала и современной технической оснащенности. Также у предприятия есть свои производственные базы с подъездными путями, площадками для складирования материалов и конструкций, бетоносмесительным узлом, цехом арматурных заготовок, теплой стоянкой для автомобилей, ремонтной мастерской, складом ГСМ, административным корпусом, средствами связи. С каждым годом производственная база все больше совершенствуется и теперь позволяет выпускать нетиповые и несерийные железобетонные конструкции. Закономерно растет и финансовое состояние компании, о чем свидетельствуют положительные финансовые балансы, а также положительная динамика объемов выполняемых строительно-монтажных работ.

Заслуги предприятия признаны и на международном уровне - у НПО целая серия зарубежных наград: ХХХII Международный приз "За коммерческий престиж" - 2002 г., Мадрид; "Золотая медаль SPI "Ассоциация содействия промышленности" - 2002 г., Париж; "Золотая медаль SPI "Ассоциация содействия промышленности" - 2003 г., Париж; ХVII Международный приз по строительству" - апрель 2005 г., Мадрид. Предприятие неоднократно отмечено престижными отечественными наградами в области бизнеса и строительства.