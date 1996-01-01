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"Аэрофлот" положил глаз на "Дальавиа"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Авиакомпания "Дальавиа" готовится к приватизации и слиянию с крупнейшим авиаперевозчиком России ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии".

Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) "Дальавиа" попало в план приватизации на 2006 год. На балансе у авиакомпании более 20 региональных и среднемагистральных самолетов, просторные ангары, разнообразное светосигнальное и охранное оборудование, а также взлетно-посадочная полоса. Полоса принадлежит государству и не может перейти в чью-либо собственность. Всего же стоимость активов, по оценкам специалистов фондового рынка, "тянет" на 400 млн руб. (в сегодняшних ценах). А после приватизации с торгов (не раньше лета следующего года) акции "Дальавиа" могут уйти за $30-40 млн.

Среди потенциальных покупателей "Дальавиа" - компании "Аэрофлот" и "Красэйр", которые выразили готовность приобрести контрольный пакет акций авиакомпании. Правительство Хабаровского края также изъявило желание купить блокирующий пакет акций (25% плюс одна акция), чтобы не дать зачахнуть местным авиалиниям.

Больше всего шансов стать владельцем "Дальавиа" у ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии". Генеральный директор этого крупнейшего авиаперевозчика России Валерий ОКУЛОВ недавно на авиационном форуме "Крылья России" заявил о том, что авиакомпания заинтересована в приобретении контрольного пакета акций "Дальавиа" и ждет решения Росимущества об ее акционировании. Также "Аэрофлот" готов прийти на перспективный дальневосточный рынок авиаперевозок, став владельцем "Дальавиа". Как подчеркнул Окулов, авиакомпания в целях оптимизации расходов будет рассматривать вопрос приобретения только контрольного пакета акций предприятия. И не больше. Выходит, в перспективе у "Дальавиа" будет два и больше акционеров.

Как сообщил первый заместитель гендиректора "Дальавиа" Александр КИСЕЛЕВ, уже сегодня хабаровская авиакомпания тесно работает с "Аэрофлотом". Этому предшествовали переговоры, которые продолжались более трех месяцев. Так, с 30 октября нынешнего года, по договоренности сторон, московские авиарейсы будут выполняться совместно. Пункт посадки в столице - аэропорт Домодедово. Если "Аэрофлот" станет собственником "Дальавиа", то к этому пункту приземления в Москве прибавится еще и аэропорт Шереметьево. Пассажиры совместных рейсов от этого альянса только выиграют и смогут воспользоваться скидками и безупречным сервисом "Аэрофлота". К тому же воспользовавшись лицензиями хабаровского авиаперевозчика, "Аэрофлот" сможет развить другое направление - международные рейсы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

А как сообщили нам в пресс-службе ЗАО "Альянс-Пром" (владелец Хабаровского аэропорта), которое также называли претендентом на пакет "Дальавиа", компания готова выступать партнером государственных структур в развитии авиаперевозок и аэропортового хозяйства как в Хабаровске, так и во Владивостоке. Здесь считают, что это весьма перспективные направления бизнеса. Одновременно это дело государственного значения, которое требует определенного реструктурирования, укрупнения, с учетом интересов развития региона и интересов России в целом, а также масштабных инвестиций, прежде всего частных.

"Поэтому мы приветствуем намерение ведущей российской компании "Аэрофлот" усилить свое присутствие на Дальнем Востоке, - заметили в пресс-службе "Альянс-Прома". - Со своей стороны, мы уже выступаем партнером госструктур по Хабаровскому аэропорту и готовы к расширению сотрудничества, в том числе с "Аэрофлотом". Мы можем предложить имеющиеся у "Альянс-Прома" инвестиционные и управленческие ресурсы, которые подкреплены возможностями нашей материнской "Группы Альянс", а также сестринской нефтяной компании "Альянс".

Досье

ФГУП "Дальавиа" основано в 1957 году. В настоящее время в "Дальавиа" работает 3400 человек. Компания использует средне- и дальнемагистральные воздушные суда Ту-214, Ил-62М, Ту-154, Ан-24, Ан-26. Техническая база предприятия позволяет осуществить прием и обслуживание всех видов воздушных судов - от самых маленьких до тяжеловесов типа Boeing-747 и Ан-124. 100% акций авиакомпании принадлежит государству. По объему перевозок в первом полугодии 2005 г. компания среди отечественных перевозчиков заняла 13-е место (перевезла 237 тыс. человек, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года). Выручка составила $138,7 млн., убыток - $529,6 тыс. Международные рейсы в страны АТР занимают около 20% общего объема перевозок. Авиалайнеры компании увеличили в 2005 году частоту рейсов в Японию. Были открыты линии на Осаку и Нагою. "Дальавиа" также получила лицензии на полеты в Пекин, Шанхай, Сингапур и Бангкок.
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