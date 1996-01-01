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Лучшие и худшие слова для резюме

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Никогда не говори "никогда", лучше намекни на свои "достижения". Таков совет специалистов, касающийся подачи заявлений о приеме на работу.

Специалисты из бюро по трудоустройству и психологи из университета английского графства Хертфордшир составили список из 10 слов, которые производят на потенциального работодателя максимально хорошее впечатление.

Есть еще и список из 10 наименее приложимых к резюме слов, в числе которых такие как "ненавидеть" и "ничего". Кроме того, эксперты советуют челобитчикам не произносить слова "ошибки", заменяя их эвфемизмами наподобие "ценные уроки".

Если вас заботит то, что в вашей анкете перечислено слишком много "ценных уроков", то прислушайтесь к совету академиков из Хертфордшира, которые говорят: не стоит употреблять таких слов как "паника", "проблема" и "ужасный". Ни одно из них не в состоянии положительно повлиять на работодателя, ни одно не может подчеркнуть ваших ценных качеств.

Если же вы хотите выжать из анкеты как можно больше позитива, то имейте ввиду: в списке из приятных слов, которые оказывают наиболее благотворный эффект на читающего резюме, присутствуют, например, "опыт", "участие", "планирование" и "развитие".

Советники указывают, что отделы кадров сталкиваются с огромным количеством более или менее похожих заявлений, а потому особое внимание обращают на язык, которым они написаны, на то обстоятельство, оставляет ли этот язык позитивное или негативное впечатление.

К примеру, слишком экспрессивные слова - такие как "никогда" или "всегда" - могут сыграть против вас: читающий вашу анкету подумает, что вы любите преувеличивать, а это не слишком хорошее качество для ценного работника.

"Каждый сотрудник отдела кадров вынужден оценивать сотни, если не тысячи персональных заявлений, подаваемых обуянными надеждой соискателями, и принимают решения на основе того, что, собственно, они выносят из этих листочков бумаги, - объясняет психолог Карен ПАЙН. - Таким образом, верный подбор слов имеет громадную важность, если вы хотите, чтобы ваше резюме положительно выделялось из сотен других".

Слова для резюме

10 лучших: активность, индивидуальный, свидетельство, достижение, навыки, опыт, планирование, развитие, участие, эффект.

10 худших: всегда, ненавидеть, никогда, ничего, ошибка, паника, плохо, проблема, провал, ужасно.

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