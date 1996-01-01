Фирменное обучение IT-персонала в "Сетевой Академии ЛАНИТ ДВ"

Зачем нужно авторизованное обучение? Выгодно ли обучать IT-персонал? Как выбрать центр IT-обучения? Что дает международная сертификация IT-специалистам? Эти и другие вопросы стали предметом обсуждения на презентации "Сетевой Академии ЛАНИТ ДВ", посвященной вопросам обучения и подготовки персонала в области информационных технологий.

14 октября состоялась презентация Учебного Центра "Сетевая Академия ЛАНИТ ДВ", посвященная вопросам обучения и подготовки персонала в области информационных технологий. Модератором дискуссии выступил генеральный директор компании "ЛАНИТ ДВ" Дмитрий ГЕРМАН. Он отметил, что знания и навыки в области информационных технологий можно получить разными способами: с помощью самообразования, накапливая опыт в процессе работы, или пройдя обучение на курсах, "простых" или авторизованных. Авторизованное обучение - давно сложившаяся международная практика повышения квалификации специалистов, по фирменным методикам, в сертифицированных учебных центрах. Ведущие мировые производители программного обеспечения Microsoft, Novell, Oracle, SCO, Inprise, Borland разработали собственные программы авторизованного обучения. В них содержится описание новейших технологий, используемых в их продуктах.

Для того, чтобы показать преимущества обучения в авторизованном учебном центре, "Сетевая Академия ЛАНИТ ДВ" провела круглый стол. Его основная идея -собрать в одном месте представителей индустрии, для которых готовятся кадры, слушателей курсов, учебные центры, а также агентства по подбору персонала. В качестве активных слушателей присутствовали представители приморских СМИ.

Говоря об основных факторах, позволяющих "Сетевой Академии ЛАНИТ" (г. Москва) создавать оптимальные программы обучения, ее исполнительный директор Сергей ЕРЕМИН отметил высококвалифицированный преподавательский состав, разветвленную сеть филиалов. Филиал "Сетевой Академии ЛАНИТ" работает и во Владивостоке и предлагает приморским предприятиям обучение по всем курсам с гарантированно высоким уровнем подготовки квалифицированных кадров.

Для подтверждения полученных знаний специалист по окончании обучения может сдать один или несколько сертификационных тестов. В "Сетевой Академии ЛАНИТ" в Москве и ее филиале во Владивостоке работают авторизованные тестовые центры Thomson Prometric. Многие компании весьма активно продвигают программы профессиональной сертификации, справедливо рассматривая сертифицированных специалистов как свой "золотой фонд".

"Однако наличие сертификата напрямую к росту заработной платы не приводит: оплата зависит от должности, которую занимает сотрудник. Но продвижение по служебной лестнице для ИТ-специалиста неразрывно связано с уровнем его профессиональной компетенции, подтвержденной сертификатом", - отметил начальник отдела АСУ Приморского филиала ОАО "Дальсвязь" Виталий ДОБЖИНСКИЙ.

Одним из главных событий пресс-конференции стало торжественное награждение корпоративных заказчиков "Сетевой Академии ЛАНИТ ДВ". Победителями стали: в номинации "За самый большой багаж полученных знаний" - ОАО "ДВМП", в номинации "За самую высокую сертифицированность" - ОАО "Дальэнерго", в номинации "За самый внимательный подход к обучению каждого сотрудника" - ОАО "ВМТП", в номинации "За самую разностороннюю подготовку своих сотрудников" - ОАО "Турниф", в номинации "За самый регионально широкий взгляд на обучение" - ОАО "МТС".

Подводя итог, можно сказать, что знания, безусловно, нужны. И не столь важно, каким путем они получены. Опыт, приобретенный на практике, может быть полезнее, чем только что полученные стандартные знания. Но это проявляется уже в процессе работы ИТ-специалиста. А вот получить работу будет проще, если пройти обучение в авторизованном центре, сдать экзамены и получить сертификат.