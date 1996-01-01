В России опять делят рыбу

Давний спор между местными администрациями рыбодобывающих областей и Федеральным агентством по рыболовству (ФАР) может породить еще одну административную структуру. Глава ФАР Станислав ИЛЬЯСОВ предложил создать территориальные органы управления рыбным хозяйством, которые будут контролировать работу региональных структур.

Губернатор Астраханской области Александр ЖИЛКИН считает, что не стоит создавать лишний федеральный орган на местах, а функции контроля над добычей, переработкой и воспроизводством рыбы на всем российском участке Каспия необходимо передать региональному центру. Специалисты рыбной отрасли признают, что федеральный центр не способен из Москвы принимать оперативные решения, и создавать еще один орган - излишне и неоправданно.

Рыбной отраслью управляли поочередно Минрыбхоз СССР, Комитет по рыболовному хозяйству при Минсельхозе РФ, Роскомрыболовство РФ, Минсельхозпрод РФ, Госкомитет по рыболовству РФ. В ходе административной реформы комитет по рыболовству был расформирован, а рыбной отраслью теперь снова управляет Минсельхоз, точнее, его подразделение - Федеральное агентство по рыболовству.

В ходе реформы Росрыболовство потеряло охранные, контрольные и надзорные функции по выдаче разрешений на лов, которые находились в руках прежнего комитета по рыболовству. Ему оставлены функции управления отраслью, в частности, Росрыболовство занимается распределением квот. Функции надзора переданы Россельхознадзору, однако глава Росрыболовства снова предлагает вернуть их своему ведомству.

Федеральное агентство по рыболовству предложило в качестве варианта вывода рыбохозяйственной отрасли из кризиса создать в регионах свои территориальные представительства, которые бы занимались контролем над региональными структурами рыбохозяйственного комплекса. Такое предложение глава Росрыболовства Станислав Ильясов сделал на выездном заседании делегации Минсельхоза в Астрахани, где обсуждались меры по повышению эффективности работы рыбохозяйственного комплекса.

"Росрыболовство предлагает создать свои территориальные организации, чтобы вернуть часть функций, утраченных после реформы отрасли, - пояснил руководитель пресс-службы ФАР Константин МАКЕЕВ. - Мы хотим вернуть те функции, которые сейчас отданы Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзору). Речь идет, в частности, о выдаче разрешений на лов, об охране внутренних водоемов. Мы предлагаем создать свои региональные представительства по бассейнам".

Однако губернатор Астраханской области Александр Жилкин в ответ на предложение Ильясова заявил, что контроль над добычей, переработкой и воспроизводством рыбы должен находиться в руках регионов.

"Из федерального центра сложно оперативно руководить промыслом, - заявил заместитель руководителя Агентства по рыболовству и рыбоводству Астраханской области Валерий ПАЛЬЦЕВ. - Мы предлагаем не создавать еще один федеральный орган на местах, а отдать региону ряд функций, которые мы могли бы осуществлять без создания этой лишней структуры. Речь идет об оперативном распределении квот в зависимости от природно-климатической обстановки. Это важно особенно во время путины. Ведь нам видней отсюда, непосредственно с места промысла, в каком канале, в какой год и в каком объеме пойдет рыба. Однако прежде, чем принять какое-то решение, нам требуется обратиться в Москву. А пока какой-то документ пройдет все чиновничьи кабинеты, рыба успевает уйти на нерест".

Впрочем, сами чиновники парируют эти упреки тем, что новая система еще не заработала. "Не дождавшись окончания одной реформы рыбохозяйственного комплекса страны, не стоит браться за еще одну перестройку", - полагает замначальника ФГУ "Центральное бассейновое управление по охране, воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства" (Центррыбвод) Юрий КУЛИКОВ. "Целый год ушел только на то, чтобы разделить контролирующие и управляющие функции между ведомствами, - рассказал он. - Уже октябрь, а в ряде регионов до сих пор не разделили имущество между службой фитосанитарного и ветеринарного контроля и ФАР". Заместитель руководителя департамента продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Вадим СОКОЛОВ считает, что предложенный главой ФАР вариант возвращает рыбную отрасль к старой системе.

"Раньше было Министерство рыбного хозяйства, занимавшееся всеми вопросами, - пояснил он. - Теперь функции контроля отделены от управления. Так что новое предложение - это возвращение к старому, и снова придется менять структуру государственных органов".

Между тем астраханские власти, возможно, спорят с Росрыболовством не только потому, что не хотят появления лишней структуры в управлении отраслью. Вступив в споры о разделении полномочий, местные власти хотят получить полный контроль над добычей осетров в России. Для этого они предложили создать в Астрахани единый воспроизводственный комплекс, который бы занимался переработкой и воспроизводством осетровых на всем российском участке Каспия.

"Вылов всех осетровых в Каспийском бассейне должен быть сосредоточен в одних руках, - объяснил позицию Валерий Пальцев. - На вылов осетровых должна выделяться одна квота. А не три, как это происходит сегодня. Пойманной по этой квоте рыбой и будет распоряжаться эта новая структура - воспроизводственный комплекс. И вся добытая рыба должна идти только на цели воспроизводства".

Поскольку для Астраханской области основным рыбным промыслом является вылов осетровых пород и 70% добываемых в России осетровых приходится именно на Астраханскую область, такой центр поставил бы астраханскую рыбодобывающую отрасль в весьма выгодное положение.