Предпринимателям раскроют глаза. На влияние налоговых режимов

19 октября во Владивостоке пройдет семинар-практикум "Влияние специальных налоговых режимов на формирование бюджета и развитие малого предпринимательства в муниципальных образованиях Приморского края", организатором которого выступает комитет экономического развития администрации края.

В семинаре примут участие представители исполнительной и законодательной власти муниципальных образований края, а также общественных объединений предпринимателей края.

В программе семинара - обсуждение формирования доходной части бюджета, разработки и принятия на муниципальном уровне законов о едином налоге на вмененный доход в связи с вступлением в силу с 1 января 2006 г. федерального закона № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ".

Как сообщает отдел поддержки предпринимательства комитета экономического развития администрации края, актуальность проведения семинара-практикума состоит в принятии и последующей реализации с 1 января 2006 г. местных законов о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. По мнению специалистов, это существенно повлияет на наполняемость бюджетов муниципальных образований и уплату налогов представителями малого бизнеса.

Семинар-практикум будет проходить в краевой администрации (ул. Светланская, 22, малый зал, первый этаж) 19 октября с 10.00 до 18.00.