Нерасторопный фаст-фуд

В начале года во Владивостоке появился новый фаст-фуд "WonderFood". Еще через четыре месяца этажом выше для посетителей открыл свои двери ночной клуб "Jumanji". В ближайшем будущем здесь же откроется новый ресторан класса "premium", название которого владельцы пока держат в секрете.

В организации всех этих заведений - большая заслуга человека, которого местные бизнесмены специально пригласили из Москвы. В эксклюзивном интервью "ЗР" руководитель проекта Геннадий ПОРОСЮК оценивает развитие владивостокской сферы общественного питания.

- Геннадий, в чем, на ваш взгляд, специфика владивостокского общепита?

- Владивостокский рынок очень специфичен. Начнем с того, что у людей другой менталитет, который проявляется во всем. Например, здесь меня несколько удивил довольно низкий уровень культуры обслуживания. Поэтому в фаст-фуде "WonderFood", учитывая специфику рынка, мы применили новую схему организации.

Я бы еще отметил политику местной власти в отношении бизнеса - с властью очень сложно договориться. Особый интерес представляет стиль ведения бизнеса местными предпринимателями.

- И каков он, по-вашему, этот стиль?

- Интересно то, что предприниматели не заинтересованы в развитии своего бизнеса в Приморье. У большинства из них одна цель - заработать побольше денег здесь, а потом перебраться поближе к Москве, даже на менее выгодное положение, чем он имел в Приморье.

Одна из причин этого - сложные условия для развития бизнеса, и большую роль в этом играют власти, точнее, она преобладает во всех сферах деятельности края. Даже местное законодательство, если оценивать со стороны, направлено не на поддержку бизнеса, а на создание лишних сложностей.

Например, для того, чтобы открыть еще одну торговую точку с одноименным названием, нужно сертифицировать свою кухню, свое блюдо, и потратить 25-40 тыс. руб. В Москве такого нет, да и зачем это вообще нужно с точки зрения здравого смысла?

Вместе с тем, у Приморья - большой потенциал для развития предпринимательства. Недаром столичный бизнес перебирается на периферию - в Москве рынок перенасыщен, а тут есть где развернуться. Так что зря местные бизнесмены отсюда уезжают.

- Что вас особенно удивило в организации местного бизнеса?

- Необоснованно высокие наценки на товар и невероятная негибкость предпринимателей в ведении бизнеса. Возьмем, к примеру, кофе. В Москве он стоит 700 руб. за кг, во Владивостоке за него просят 1 900 руб.! И ни на какие скидки продавец не идет. Он лучше будет сидеть с этим кофе месяцы вместо того, чтобы продать подешевле и быстрее обернуть деньги.

Нам, конечно, гораздо проще наладить контакты по закупке кофе на месте, а не тратить лишние усилия на установку канала по его поставке из Москвы. Но в итоге, мы работаем с Москвой, и это обходится дешевле, даже с расходами на транспорт.

Возникают также проблемы из-за недостатка многих составляющих для предприятий общественного питания. Например, на местном рынке нет полуфабрикатов, которые изначально привозятся из заграницы, нет оборудования.

- Чего еще не хватает местному рынку общепита?

- У вас очень мало менеджеров среднего звена. Топ-менеджеров достаточно, обслуживающего персонала - тоже. А вот с мидл-менеджментом - проблема. Те кто проявил себя как хороший специалист, переходят в топ-менеджмент, а заменить их некем. И, здесь нет базы для их подготовки.

- А как же мастер-классы, которые проводят московские рестораторы для владивостокских специалистов?

- На мой взгляд, такие мастер-классы - выкачивание денег из карманов учащихся. Возможно, это мое личное мнение. В то же время, москвичи смотрят на местных участников рынка с некоторой долей превосходства. А еще дают советы, которые выглядят порой как издевательство. Например, говорят о необходимости использования компонентов, которые здесь найти просто невозможно.

- Насколько насыщен рынок фаст-фудов, кафе, а также ресторанов класса "premium"?

- Ниша фаст-фудов, на мой взгляд, вообще свободна. Поэтому потенциал для развития огромен. Рынок кафе - достаточно развит, а вот ресторанов класса "premium" во Владивостоке, считаю, мало.

- Если говорить о дорогих ресторанах, может, среди местного населения не так много состоятельных людей, готовых потратить деньги, скажем, на роскошный ужин? Поэтому такие заведения и закрываются?

- Не всегда по этой причине. Иногда ресторан, заявивший высокую планку из-за того, что клиент к ним не идет, начинает снижать цены, потом, как правило, снижается качество.

Помните ресторан "Париж"? Его менеджмент как раз допустил такую ошибку. Когда он попытался перейти в другую нишу, в "Париж" перестали ходить прежние клиенты, а новые так и не пришли, потому что в памяти был запечатлен образ дорогого заведения.

Из одной ниши в другую перейти без потерь невозможно. Проще открыть новое заведение для другой целевой аудитории и с другим названием.

- Насколько грамотно организованы и технологически выдержаны остальные фаст-фуды города?

- Все они организованы правильно, по схеме из одного и того же учебника. Проблема в другом: технология фаст-фуда соблюдается недолго. Ее не поддерживают, а потом вовсе бросают. В принципе, это нормально, когда после возникновения чего-то нового его качество со временем падает. И это изначально учитывается при планировании. Надо просто вовремя корректировать ситуацию - например, сменить повара.

- А если взять фастфуд "WonderFood", в нем все перечисленные вами ошибки учтены?

- Во-первых, мы изначально задумывали, что кафе должно быть вблизи учебного заведения, это дает постоянный поток студентов-посетителей. Соответственно, у нас относительно недорогая, а главное - качественная еда, оригинальная кухня. Кстати, когда мы разрабатывали меню, многие блюда, которые мы хотели в него внести, или главные его составляющие во Владивостоке никто приготовить не смог. Ту же булку для сэндвича смогут сделать единицы.

- Планируете в дальнейшем развивать сеть фаст-фудов с одноименным названием?

- Да. Только мы будем не точки свои открывать, а развивать франшизу - здесь так проще работать.

- У вас в одном здании сосуществуют три абсолютно разных по сути заведения - фаст-фуд, ночной клуб и ресторан. На первый взгляд, это удивляет.

- Ничего странного в этом нет. Это здесь почему-то воспринимается странно. Например, мы хотели найти специалиста для нашего предприятия и обратились для этого в одно местное ресторанное агентство. Но там ответили, что не бывает таких специалистов, и в услуге отказали. В то же время эти заведения вполне уживаются друг с другом.

- Есть что-то такое, что вас здесь приятно удивило?

- Да, здесь замечательные люди. Добрые по натуре, легкие на подъем, динамичные. Возможно, это объясняется неизбалованностью по сравнению с москвичами. Зато меня в некотором смысле удивила молодежь. Единственная цель местной молодежи - заработать денег и уехать отсюда в Москву. Плохо, что в развитии региона не заинтересованы даже молодые.