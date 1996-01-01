"Дальсвязь" ушла из коммерческого телевидения

ОАО "Дальсвязь" продало свою долю в ООО "Приморское коммерческое телевидение" (ПКТВ) в размере 10% уставного капитала, сообщается в официальных материалах АО.

Дата, с которой изменилась доля участия "Дальсвязи" в ООО "ПКТВ", - 13 октября, говорится в материалах. Учредителями ООО "ПКТВ" также являются ЗАО "Дальстоун", ЗАО "СТ Медиа", а также физические лица.