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Последний шанс миноритариев порта

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

9 сентября ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и ЗАО "Порт-Актив" завершили передачу акций ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) на баланс ООО "М-Порт". В результате компания "М-Порт" стала владельцем 74% акций ОАО "ВМТП" - крупнейшим акционером эмитента.

Закон об АО обязывает ООО "М-Порт" предложить публичную оферту всем акционерам ОАО "ВМТП". Что на днях и сделало ООО "М-Порт". Компания предложила продать ей акции ОАО "Владивостокский морской торговый порт" по цене 1,46 руб. за одну акцию. Публичная оферта действует 30 дней.

"Мы считаем, что это последний шанс для миноритарных акционеров продать свои бумаги по очень хорошей цене, и рекомендуем продавать акции ОАО "ВМТП"", - говорит аналитик ИК "Восток-Инвест" Евгений СТАРОДУБЦЕВ.

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