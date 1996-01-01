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Разливать, так по-крупному
Как уже сообщал "ЗР", Группа компаний "Синергия", контролирующая ОАО "Уссурийский бальзам", приобрела 100% акций ОАО "Ликеро-водочный завод "Хабаровский" и 51% акций ОАО "Винно-водочный завод "Хабаровский".
В эксклюзивном интервью "ЗР" председатель правления ОАО "Синергия" Александр МЕЧЕТИН рассказал о планах новых собственников.
- Александр Анатольевич, в каком состоянии находятся хабаровские заводы?
- Техническое состояние ОАО "Ликеро-водочный завод "Хабаровский" можно оценить как удовлетворительное. Хотя есть проблемы, связанные с нехваткой территории, так как предприятие расположено в историческом центре Хабаровска. Мы будем искать возможности для развертывания дополнительных мощностей на других производственных площадках в пределах города. Что же касается ОАО "Винно-водочный завод "Хабаровский", там, откровенно говоря, ситуация сложная: предприятие - фактически банкрот, имеются большие долги, в последнее время завод работал с убытками. Здесь потребуются кардинальные и энергичные меры, которые позволят сократить издержки в самое ближайшее время.
- Есть ли необходимость перестановок в менеджменте приобретенных предприятий?
- На Хабаровском ликероводочном заводе сформировалась квалифицированная и сплоченная производственная команда. Руководство группы "Синергия" вполне устраивает профессиональный уровень технологов, производственников, подразделения главного инженера. Безусловно, есть направления, которые мы будем усиливать, прежде всего - маркетинг и финансы. На винно-водочном заводе, в свою очередь, уровень насущных задач гораздо сложнее, и только кадровыми перестановками их не решить.
В ближайшее время на приобретенных предприятиях состоятся собрания акционеров. В порядке, установленном законом, будут осуществлены необходимые кадровые изменения в менеджменте заводов.
- Не планируется ли объединение хабаровских заводов?
- Нет, не планируется, потому что еще не ясно, какова будет бизнес-модель ОАО "Винно-водочный завод "Хабаровский". Может быть, это предприятие будет специализироваться на винах, а может быть, станет производить какую-то часть ликероводочной продукции - все это еще предстоит решить.
Как я уже отметил, винно-водочный завод находится в сложной финансовой ситуации, и первоочередные задачи - это проведение всестороннего анализа и мероприятий по антикризисному управлению.
- Рассматривается ли "Синергией" возможность вывода на рынок федеральных брендов, и будут ли их производить на Дальнем Востоке?
- Вывод федеральных брендов предусмотрен стратегией развития холдинга. В настоящий момент некоторые из них находятся в стадии разработки. Логика бизнеса подсказывает необходимость сначала протестировать ряд брендов на рынках, где мы непосредственно представлены, - в Архангельской области, в Приморском, Пермском и Хабаровском краях.
После региональной "обкатки" наиболее удачные торговые марки с соответствующими маркетинговыми бюджетами будут выводиться на федеральный рынок. Безусловно, эта продукция будет разливаться и на наших дальневосточных предприятиях.
- Будет ли "Уссурийский бальзам" продвигать в Приморье хабаровскую продукцию, и наоборот?
- Продукция будет продвигаться в рамках общей сбытовой политики группы компаний "Синергия". Мы планируем объединить дублирующие друг друга звенья - филиал хабаровского ликероводочного завода в Приморье и филиал "Уссурийского бальзама" в Хабаровском крае. Это приведет к сокращению издержек и увеличению эффективности работы предприятий. Мы будем стремиться к тому, чтобы хабаровские заводы больше продавали в Приморье, а "Уссурийский бальзам" - в Хабаровском крае.
ДосьеОАО "Синергия" - холдинг, владеющий активами предприятий в сфере пищевой промышленности, производства ликероводочной продукции, розничной торговли. Был создан в декабре 1998 года. В течение 1999-2004 гг. ОАО "Синергия" приобрело пакеты акций ряда предприятий в Приморском крае, Поволжье, на Урале и Северо-Западе. В настоящее время основными направлениями бизнеса группы компаний "Синергия" являются: производство и дистрибуция алкогольной продукции - ОАО "Уссурийский бальзам" (Уссурийск), ОАО "Пермский винно-водочный завод УРАЛАЛКО" (Пермь), ОАО "АЛВИЗ" (Архангельск). Производство продуктов питания - ОАО "КВЭН", ОАО "Мясокомбинат Находкинский", ОАО "Молочный завод Уссурийский" (Приморский край); ОАО "Птицефабрика Михайловская", ОАО "Птицефабрика Лысыгорская" (Саратовская область). Совокупный товарооборот предприятий холдинга по итогам 2004 г. составил 4,15 млрд руб.
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