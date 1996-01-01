Шаталов: даже если НДС снизят, цены не упадут

Замглавы Минфина РФ Сергей ШАТАЛОВ считает, что снижение НДС не приведет к снижению цен и не окажет положительного влияния на рост экономики.

"Абсолютно наивно полагать, что снижение ставки НДС приведет к снижению цен. Это показали и отмена налога с продаж, и предыдущие снижения НДС. Никакое из этих действий не приводило к снижению цен. Кроме того, не было обнаружено зависимости между снижением НДС и темпами экономического роста", - сказал Шаталов.