Илларионов упраздняет НДС

"Человек-сенсация", советник президента Андрей ИЛЛАРИОНОВ, на публичном выступлении в прошедший четверг заявил о целесообразности полной отмены НДС.

По словам Илларионова, снижение налогов является полезным в любой ситуации и в любой стране. В условиях же "голландской болезни", поразившей современную Россию, оно может рассматриваться как единственное лекарство для ее излечения. Далее - больше: полная отмена НДС, по мнению кремлевского эксперта, стала бы самым мудрым решением налоговой проблемы. В качестве примера для подражания Илларионов привел Соединенные Штаты, где НДС нет, но при этом "как-то они живут".

Напомним, что уже несколько дней страсти вокруг снижения НДС бушуют в российском правительстве. Некоторое время назад с инициативой снизить налог на 5% выступил Михаил ФРАДКОВ. Идея премьера вызвала бурю недовольства со стороны финансово-экономического блока правительства. Так, например, Герман ГРЕФ заявил, что считает снижение НДС до 13% рискованным для бюджета.