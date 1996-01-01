www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Путь нефтепроводу преградили древние люди

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Трасса нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" будет незначительно изменена в связи с наличием по пути ее следования стоянок древнего человека, рассказал завсектором по объектам археологии Комитета по охране объектов культурного наследия Иркутской области Михаил СКЛЯРЕВСКИЙ. По его словам, трасса нефтепровода в районе стоянки "Турука" будет смещена на 2,5 км.

В настоящее время археологи ищут путь обхода археологического объекта - стоянки "Дубынино-2". Это уникальный объект, который датируется 30-40 тыс. лет до нашей эры. Археологи продолжают искать "коридор", по которому можно проложить трубопровод, не затрагивая эту стоянку. Также в настоящее время решается вопрос об изменении маршрута трассы в Жигаловском и Ангарском районах, где были обнаружены другие археологические объекты, попадающие в створ трассы. Археологи будут проводить изыскания на участках, где планируется строить нефтеперекачивающие станции.

По словам Скляревского, центр сохранения историко-культурного наследия (ЦСН) Иркутской области проводил археологическую разведку вдоль трассы по заказу дочернего предприятия ОАО "Транснефть" - ООО "Трансгеопроект" в связи с требованиями федерального законодательства об обязательных археологических изысканиях перед началом проведения проектных работ.

Стоимость проведения работ оценивается примерно в 7 млн руб. В них было задействовано около 500 человек. Помимо сотрудников ЦСН в изысканиях принимали участие сотрудники Иркутского госуниверситета и Новосибирского научного центра СО РАН. Начальник археологической экспедиции Центра по сохранению исторического и культурного наследия (ЦСН) Иркутской области Сергей ДЗЮБАС сообщил, что археологические исследования проводились в коридоре шириной 200 м по линии трассы и протяженностью 860 км. Два археологических объекта стоянки древнего человека - "Турука" (Усть-Кутский район) и "Дубынино-2" (район Братского водохранилища) - попадали в створ трассы. Археологические работы по предполагаемому маршруту нефтепровода велись с апреля по октябрь. Следующим летом работы продолжатся.

Досье

Проектирование нефтепроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" по маршруту Тайшет (Иркутская область) - Сковородино (Амурская область) - бухта Перевозная (Приморский край) проводится в соответствии с распоряжением Правительства РФ о строительстве нефтепровода 31 декабря 2004 г. Общая длина магистрального нефтепровода составляет 4 130 км. По Иркутской области предполагается провести 885,5 км трассы от станции Тайшет до границы с республикой Бурятия. Далее трубопровод пройдет по Читинской и Амурской областям, Хабаровскому и Приморскому краям. Стоимость проекта оценивается в $10,75 млрд. Заказчиком работ выступает ОАО "Транссибнефть", генеральным проектировщиком - ОАО "Гипротрубопровод".
Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru