Путь нефтепроводу преградили древние люди

Трасса нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" будет незначительно изменена в связи с наличием по пути ее следования стоянок древнего человека, рассказал завсектором по объектам археологии Комитета по охране объектов культурного наследия Иркутской области Михаил СКЛЯРЕВСКИЙ. По его словам, трасса нефтепровода в районе стоянки "Турука" будет смещена на 2,5 км.

В настоящее время археологи ищут путь обхода археологического объекта - стоянки "Дубынино-2". Это уникальный объект, который датируется 30-40 тыс. лет до нашей эры. Археологи продолжают искать "коридор", по которому можно проложить трубопровод, не затрагивая эту стоянку. Также в настоящее время решается вопрос об изменении маршрута трассы в Жигаловском и Ангарском районах, где были обнаружены другие археологические объекты, попадающие в створ трассы. Археологи будут проводить изыскания на участках, где планируется строить нефтеперекачивающие станции.

По словам Скляревского, центр сохранения историко-культурного наследия (ЦСН) Иркутской области проводил археологическую разведку вдоль трассы по заказу дочернего предприятия ОАО "Транснефть" - ООО "Трансгеопроект" в связи с требованиями федерального законодательства об обязательных археологических изысканиях перед началом проведения проектных работ.

Стоимость проведения работ оценивается примерно в 7 млн руб. В них было задействовано около 500 человек. Помимо сотрудников ЦСН в изысканиях принимали участие сотрудники Иркутского госуниверситета и Новосибирского научного центра СО РАН. Начальник археологической экспедиции Центра по сохранению исторического и культурного наследия (ЦСН) Иркутской области Сергей ДЗЮБАС сообщил, что археологические исследования проводились в коридоре шириной 200 м по линии трассы и протяженностью 860 км. Два археологических объекта стоянки древнего человека - "Турука" (Усть-Кутский район) и "Дубынино-2" (район Братского водохранилища) - попадали в створ трассы. Археологические работы по предполагаемому маршруту нефтепровода велись с апреля по октябрь. Следующим летом работы продолжатся.