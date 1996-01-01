На Фасольном - тишина. Пока...

ООО "Золотой камень" из Владивостока выиграло тендер на разработку полиметаллического месторождения Фасольного на речке Фасольной близ п. Щербаковки Ольгинского района.

В "Золотом камне" есть китайские инвестиции, но разрабатываться месторождение будет русскими специалистами. В ноябре предприятие должно приступить к разработке проектных материалов. "Китайцы здесь работать не будут, - заверил и.о. председателя комитета экономики и планирования ольгинской райадминистрации Василий РУДИЦА.- Будем привлекать людей из Ольгинского и соседних районов". Никакие работы на Фасольном пока не ведутся. Впереди - составление проекта, прохождение экологической экспертизы.