Крючок для клиента

Александра ИВАНОВА - не бизнес-леди в полном понимании этого слова. Она не руководит банком, доставшимся ей по наследству, у нее нет фитнес-центра или салона красоты -подарка бальзаковского "дядюшки". Да и бизнес ее не выходит за рамки скромного магазинчика. Но зато какого профиля! Предпринимательница занимается поставкой и реализацией рыболовных снастей, прекрасно знает этот специфичный рынок и пользуется непререкаемым авторитетом среди более успешных коллег по бизнесу.

- Александра Алексеевна, как вы попали в эту "рыболовную" струю?

- В начале 90-х я работала в рыболовном магазине и на момент, как я его называю, "дикой прихватизации" была одним из его акционеров. Но поскольку мы на тот момент не знали реальной цены собственности, то отнеслись к этому не совсем серьезно и в конце концов эту собственность потеряли. Пришел наглый, жесткий и настырный собственник, который нас выставил на улицу. Пришлось все начинать с начала.

- С чистого листа?

- Во время работы в том магазине случай свел меня с американцем русского происхождения Юрием МОСКАЛЕНКО, которому я благодарна и по сей день. Он привез диковинный рыболовный товар, о нем мы даже не слышали. Честно говоря, я испытала настоящий шок, узнав о том, что в цивилизованном мире даже такая деталь жизни, как любительская рыбалка, поставлена на широкую ногу. Но красивая упаковка и диковинные названия - это одно. Надо было еще товар реализовать, поскольку цены на него были несоизмеримы с теми, что предлагали отечественные производители. Ну и в процессе реализации меня настолько увлекла тема товаров для рыбалки и активного отдыха, что, когда встал вопрос выбора, я пошла по пути не челночного или тряпичного предпринимательства, а выбрала рыбацкое направление.

- Трудно было?

- Самое интересное, что мне было проще, нежели пионерам нашего частного предпринимательства. Поставщики, товар, аренда, а также были связи и наработки, оставалось только занять свою нишу. Но для начала я съездила в Москву, где через журнал "Элит-рыболов" завела личные знакомства с поставщиками. На тот момент все было гораздо проще, и столичные поставщики легко шли на товарный кредит. Тем более что объемы у меня были небольшие.

- Получается, чуть ли не сказка про Золушку...

- Не совсем. Главная трудность была не в организации предприятия, а в том, чтобы сломать ментальность нашего рыбака-любителя, который нелегко принимал зарубежные новинки рыболовного спорта. Но и здесь мне повезло. Не знаю, что это, дар убеждения или наши люди быстро все схватывают, но при помощи журналов и личной просветительской работы (иногда чуть ли не на пальцах я объясняла предназначение той или иной снасти) дело потихоньку пошло. Шаг за шагом рыбацкая культура наших людей росла, и когда, казалось бы, еще немного осталось для качественного скачка, возникли жизненные обстоятельства, последствия которых не позволили мне занять достойное место в этом бизнесе.

- Не будем о грустном. Я сам любитель рыбалки, но мне интересно, почему в морском городе, где любительской рыбалкой занимается по статистике каждый пятый житель, этот бизнес очень долго не мог принять цивилизованные формы, выйти за рамки улично-базарной торговли?

- Я была в Москве и скажу, что и в столице огромных центров и супермаркетов по рыболовному снаряжению нет. Вся торговля идет через небольшие магазины и отделы при супермаркетах. Есть в столице большой магазин для тех, кто занимается нахлыстом (один из способов рыбной ловли. - Прим. авт.), и то благодаря персоне своего директора -члена мировой ассоциации нахлыстовиков, с которым я знакома лично. Есть еще большой магазин в спорткомплексе "Олимпийский".

- Сегодня представители малого и среднего бизнеса попали под пресс новых арендных ставок на муниципальную собственность. Вас это не коснулось?

- Не знаю, как коллег, но нас это коснулось несильно. Хотя я считаю, что повышение аренды - дело правильное. Может, я озвучу не совсем приятные для коллег вещи, но делать прибыли надо за счет своих предпринимательских данных, предлагаемых товаров и услуг, их качества, а не на передаче в субаренду занятых помещений, извлекая из этого астрономические прибыли.

- Представьте, что к вам обратился состоятельный человек с предложением "вложиться" в ваш бизнес. Куда бы вы инвестировали деньги? Чего не хватает нашему рыбаку-любителю?

- Если создавать магазин, то я бы пошла по пути разделения направлений, через организацию отделов по морской рыбалке, нахлысту, ловли карповых видов рыб, и может быть, чего не очень хотелось бы, разделила по социальному признаку и уровню доходов. Ведь не каждый может себе позволить охоту с яхты на тунца с помощью троллинга. А так, сами видите, у меня винегрет, где вперемешку 100-долларовые спиннинги и 100-рублевые бамбуковые удочки. По-хорошему, все это надо разделить.

- В чем проблемы вашего бизнеса?

- Это даже бизнесом назвать нельзя, в полном смысле этого слова. Бизнес - это, когда товар поступил в продажу и быстро был реализован. В реализации снастей и снаряжения есть такая особенность как "заморозка денег". Необходимы постоянно вливания нового товара, в противном случае потребитель потеряет к тебе интерес и уйдет безвозвратно. Чтобы получить от такого бизнеса максимальную выгоду, необходимо иметь комплекс попутных услуг, например. Как это делают некоторые мои коллеги, которые торговлю снастями и снаряжением дополняют организацией рыболовных туров, сплавов по горным речкам, пешие походы к местам лова и т.д. Проще тем, для кого бизнес на рыбацких снастях -больше хобби, нежели средство извлечения прибыли.

- А перспективы?

- Проще тем, у кого свои помещения, у них есть возможности для маневра при небольших затратах на организацию бизнеса. А так, одной лишь рыбалкой выжить очень трудно. Если совместить рыбалку, охоту, организацию каких-то курсов, консультативных дней, организовывать видеопоказы про особенности рыбной ловли, устраивать те же туры в экзотические места, в этом случае еще можно рассчитывать на прибыль и интерес со стороны потребителя.