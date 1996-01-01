ДЭКу поставили срок

Как заявил на прошлой неделе член правления РАО "ЕЭС России", руководитель Бизнес-единицы N1 Александр ЧИКУНОВ, принципиальная позиция РАО "ЕЭС России" заключается в том, что государство должно сохранять контроль над дальневосточной энергетикой.

"По крайней мере, до момента возникновения здесь рыночной среды. Для этого предложено при реорганизации РАО "ЕЭС России" выделить компанию, где 52% акционерного капитала будет находиться у государства и 48% - у миноритарных акционеров. Этой компании, условное название которой РАО "ЕЭС Востока", будут переданы акции холдинговой компании ДЭК. Такая схема станет инструментом государственного контроля в дальневосточной энергетике. Вопрос о судьбе акций энергокомпаний изолированных регионов требует дополнительной проработки", - заявил руководитель Бизнес-единицы N1.

Технологически преобразования будут происходить параллельно по двум линиям: с одной стороны, разделение АО-энерго по видам деятельности, а с другой - межтерриториальное укрупнение путем слияния участвующих в проекте энергокомпаний.

"Могу назвать несколько ключевых точек этого процесса. Во-первых, формирование межрегиональных Дальневосточной генерирующей и Дальневосточной распределительной сетевой компаний. Мы поставили себе срок - 10 месяцев, то есть во II квартале 2006 г. Второй такой крупной точкой является момент завершения создания Дальневосточной энергетической компании и передача ей акций ДРСК и ДГК. Это должно произойти в октябре 2006 года. Внутри этого периода пройдет создание магистральных сетевых компаний, которые будут включать в себя объекты Единой национальной энергетической сети (планируемый срок - до конца 2005 года) и их присоединение к ММСК Центра, которое завершится в 2007 г.", говорит г-н Чикунов.

Сегодня существует два варианта дальнейшего распоряжения акциями энергокомпаний изолированных регионов Дальнего Востока. Первый предполагает их передачу в компанию РАО "ЕЭС Востока" вместе с акциями ДЭК. Согласно второму варианту при разделении РАО "ЕЭС России" будут созданы две компании. Одна из них станет после реорганизации РАО "ЕЭС России" держателем пакета акций ДЭК, а другая - изолированных энергосистем.

"С точки зрения управления и ответственности за энергетику Дальнего Востока, конечно, было бы логичнее "сложить" изолированные АО-энерго в одну компанию. С другой стороны, это негативно скажется на ее капитализации. Так или иначе, но ответ на вопрос о том, как именно поступить с акциями энергокомпаний изолированных регионов, должно дать государство", - считает г-н Чикунов.

По его словам, перед вынесением проекта на совет директоров РАО "ЕЭС России" два месяца было посвящено его согласованию с региональными властями.

"В целом предложенная РАО "ЕЭС России" модель преобразований была полностью поддержана. За редким исключением, все высказанные представителями властей регионов предложения мы учли в окончательной редакции проекта. Например, губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ обращался с просьбой рассмотреть возможность присоединения ОАО "Бурейская ГЭС" и ОАО "Зейская ГЭС" к ОАО "Дальневосточная генерирующая компания". Но это противоречит сути предлагаемых реформ: мы стремимся путем намеченных преобразований создать предпосылки для формирования конкурентной среды в электроэнергетике региона, а объединение гидро- и тепловой генерации на этом этапе просто контрпродуктивно. Эта позиция была поддержана правительственными решениями: эти гидроэлектростанции находятся под управлением Единой гидрогенериющей компании. На сегодняшний день обсуждение вопроса о месте государственной регистрации новых межтерриториальных компаний пока не завершено. Представителей региональных властей волнует в этой связи единственная проблема - налоговые поступления в бюджеты регионов. Мы смогли расчетами убедить губернаторов в том, что их снижения не произойдет. Сегодня российское налоговое законодательство устроено таким образом, что основные налоговые отчисления идут по месту нахождения имущества предприятия. То есть несмотря на создание межрегиональных компаний, этот процесс окажет весьма незначительное влияние на поступление налогов в бюджеты регионов. По нашим расчетам, незначительное перераспределение будет связано с налогом на прибыль", - рассказывает г-н Чикунов.

По словам исполнительного директора Бизнес-единицы N1 Олега ДУБНОВА, РАО "ЕЭС России" на данный момент видит перед собой две задачи в работе на Дальнем Востоке. Первое направление - это реформирование; во-вторых, это реализация ряда инвестиционных программ и инвестиционных проектов на территории ДВ.

2 сентября советом директоров РАО "ЕЭС России" был утвержден проект реформирования объединенных энергетических систем ДВ. Проект реформирования был направлен на создание холдинга, в состав которого входят компании, разделенные по видам деятельности.

Первая - Дальневосточная генерирующая компания (ДГК), куда будут переданы все генерирующие активы Хабаровсэнерго, Амурэнерго, Дальэнерго и ЛУТЭКа. Вторая - Дальневосточная распределительная системная компания (ДРСК), куда попадут все сетевые активы названных компаний. Третья - ДЭК, которая сформируется за счет слияния всех этих компаний и станет во главе этого холдинга. Она будет владеть 100% акций и генерирующей и распределительной сетевой компаний.

Для сохранения контроля государства за дальневосточными энергетическими активами из РАО "ЕЭС", скорее всего, возможно выделение компании, которая будет владеть акциями ДЭКа и акциями изолированных компаний. Это один вариант. Второй вариант - это создание двух холдингов. Один, владеющий акциями ДЭКа, второй - владеющий акциями изолированных компаний. Но это вопрос следующего года.

"После реформирования к 1 января 2007 г. мы получим следующую схему. РАО останется владельцем 49% ДЭК. 51% будет у миноритарных акционеров, в том числе у ОАО "Якутскэнерго", поскольку южная часть будет от нас обособляться, и Якутскэнерго также станет акционером ДЭКа. ДЭК, в свою очередь, владеет 100% акций генерирующих компаний и распределительной сетевой компании", - рассказывает г-н Дубнов.

По его словам, тариф для ДГК и гидроОГК на продажу электрической энергии будет устанавливаться Федеральной сетевой компанией (ФСК).

"Для ДГК будет устанавливаться предельно максимальный и минимальный уровни тарифов по теплоэнергии, а РЭКами будут устанавливаться окончательные тарифы для потребителей Приморья, Амурской области и Хабаровского края. Единым закупщиком предполагается сделать в этом регионе Дальневосточную энергетическую компанию. Она будет гарантирующим поставщиком во всем регионе Дальнего Востока. Для нее будет установлен конечный тариф для потребителей по электроэнергии. У нее будет договор с Дальневосточной распределительной сетевой компанией. Для последней также будет установлен тариф федеральной сетевой компанией, тариф на передачу электроэнергии. Диспетчеризацией на ДВ будет заниматься системный оператор - Центральное диспетчерское управление и его филиал на ДВ", - продолжает г-н Дубнов.

По его словам, установленная мощность созданной генерирующей компании составит 6 тыс. мегаватт, а годовой объем выработки - 21,5 млрд кВт/часов. Валовая выручка компании планируется в 30 млрд руб.

"Такая компания не может сегодня сравниться ни с одной компанией, которая у нас действует в рамках объединенной энергетической системы ДВ. Это, безусловно, ведет к росту ее капитализации, инвестиционной привлекательности, кредитоспособности", - считает г-н Дубнов.

По его словам, приоритетным объектом капстроительства на Дальнем Востоке РАО считают Бурейскую ГЭС. На 2005 г. намечен ввод гидроагрегата №4. На 2008-2009, соответственно, 5 и 6 агрегатов. Также среди приоритетов реконструкция хабаровских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 с переводом их на природный газ и завершение на Хабаровской ТЭЦ-3 четвертого энергоблока.

По словам г-на Дубнова, вопрос месторасположения создаваемых компаний на сегодня открыт и будет зависеть от того, каким будет решение о создании стопроцентных дочерних обществ.

"Та компания, которая будет создавать 100-процентные дочки у себя, ДГК и ДРСК, в том регионе и будет располагаться офис генерирующей или сетевой компании. Что касается ДЭКа, то этот вопрос будет решаться, скорее всего, по остаточному принципу, хотя на самом деле, в нашем представлении, это не принципиально, где будет располагаться офис компании. Наверное, важны другие моменты: это как раз денежные потоки, которые будут проходить через эти компании. В этой части мы считали и выяснили, что изменения в объёмах налоговых поступлений в бюджет небольшие. Что касается руководителя ДЭКа, то этот вопрос тоже в стадии разрешения, я думаю, что в скором времени он решится. Хотя ДЭК начнёт работу лишь с 1 января 2007 г., так что назначение директора произойдёт только осенью следующего года", - считает исполнительный директор Бизнес-единицы N1.

По словам г-на Дубнова, до 2010 г. рост тарифов на Дальнем Востоке будет ниже уровня инфляции.

"Мы не видим проблемы в том, что будет единая компания, которая будет работать в нескольких регионах. Это видно на примере территориальных компаний Запада, Урала и Сибири, которые работают сразу с несколькими регионами. Межрегиональные компании могут получать свои индивидуальные тарифы в каждом из регионов в соответствии с теми издержками, которые они несут. Примерно такую схему мы и предполагаем на Дальнем Востоке. Мы предполагаем как целевую модель следующую схему работы как оптового, так и розничного рынка электроэнергии на Дальнем Востоке. Мы планируем подготовить и попросить правительство принять специальное постановление, регулирующее деятельность оптового рынка электроэнергии Дальнего Востока. Согласно нашим планам, на оптовом рынке электроэнергии региона будут два крупных участника: это ГидроОГК в лице Зейской и Бурейской ГЭС и Дальневосточная генерирующая компания. Каждая из этих компаний будет иметь установленный ФСТ тариф и по этому тарифу будет продавать всю выработанную электроэнергию в ДЭК, которая помимо функций головной компании холдинга будет выполнять функцию единого закупщика и сбытовой компании. ДЭК по розничным тарифам, которые будут установлены конкретной РЭК, будет продавать электроэнергию в каждом регионе. Сюда добавится тариф сетевой компании, который пока вложен в действующие тарифы каждого АО-энерго, эти сетевые тарифы также в каждом регионе будут рассчитываться в соответствии с издержками, которые будет нести сетевая компания. Этот тариф также будет влиять на конечный розничный тариф", - разъяснил г-н Дубнов.

По его словам, РАО ставит крайний срок реализации реформы на Дальнем Востоке - 1 января 2007 г., когда, по оптимистичным прогнозам, должны заработать все новые компании. До этого момента компании будут работать так, как работают сейчас.

"Есть мнение, что нужно начинать деятельность ДГК и ДРСК после того, как они будут наделены активами, то есть с 2006 г. Этот вопрос сейчас обсуждается", - подчеркнул г-н Дубнов.