Горный комплекс ЗАО "ЛуТЭК" опережает план

Меры, предпринятые ОАО "ДВЭУК" и ЗАО "ЛуТЭК" по укреплению ремонтной базы, строительству новых участков по восполнению выбывающих мощностей, приобретению горной техники, позволили разрезоуправлению "Лучегорское" добиться заметного роста всех основных производственных показателей, сообщает пресс-служба "ЛуТЭК".

За 9 месяцев 2005 г. добыча угля составила 4 млн 534 тыс. тонн (100,3% к плану). Это на 96,6 тыс. больше, чем за соответствующий период прошлого года. Развитие нового перспективного разреза "Лучегорский-2" увеличило долю высококачественного твердого топлива с 1,5 тыс. до 1,779 тыс. тонн.