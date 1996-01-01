Внешторгбанк предоставит кредит Владрыбпорту

Внешторгбанк откроет кредитную линию ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" (Владморрыбпорт) с лимитом в 60 млн руб. для финансирования текущей деятельности и капитальных вложений. Как стало известно "ЗР", в обеспечение исполнения обязательств по кредиту Владрыбпорт передаст недвижимость залоговой стоимостью 73 млн 925 тыс. 910 руб.

Как сообщал "ЗР", инвестиционная программа по развитию Владрыбпорта оценивается примерно в $50 млн. Ранее АО провело допэмиссию на 85 млн 141,8 тыс. руб.